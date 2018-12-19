Зайцева и Дронов встретят Новый год в СИЗО

Определить, была ли пьяна обвиняемая в резонансном ДТП в Харькове, эксперты не смогли.

На суде в Харькове Зайцевой и Дронову продлили содержание под стражей UA: Харків

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Киевский районный суд Харькова продлил содержание под стражей без залога Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 16 февраля 2019 года. Об этом сообщает UA:Харків.

Продлить меру пресечения обоим обвиняемым требовали прокуроры - они опасаются того, что Дронов и Зайцева могут скрыться от суда за пределами Украины. Защитница Елены Зайцевой Юлия Козырь возражала против такого ходатайства.

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“Я не собираюсь никуда бежать. Я готов сдать загранпаспорт. Прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест с электронным браслетом“, - заявил он в суде.

По данным издания, следующее заседание суда состоится в четверг, 20 декабря. На нем должны заслушать ходатайство адвоката Дронова Сергея Перепелицы и экспертов, которые не пришли на заседание в среду.

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Специалисты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз должны были в суде свидетельствовать о результах экспертизы состояния Елены Зайцевой во время аварии.

Об этом исследовании в начале месяца ходатайствовал Перепелица. При этом объявление результатов экспертизы дважды переносили: адвокат отсутствовал на зседаниях из-за болезни.

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В итоге выводы экспертов зачитал судья Виктор Попрас, но сами они в суд не пришли. “Дать достоверную оценку, была Зайцева в состоянии наркотического опьянения, или под воздействием медицинских препаратов, не представляется возможным“, - говорится в результатах экспертизы.

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Напомним, громкое ДТП с 6 погибшими и 6 пострадавшими произошло в октябре 2017 года на перекрестке Сумской и Мечникова в Харькове. В аварии столкнулись “Лексус“ Елены Зайцевой и “Фольксваген“ Геннадия Дронова.