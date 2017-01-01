В Кривом Роге сделали рекордного размера новогодний шар
Инсталляцию в виде новогодней игрушки установили на входе в главный елочный городок.
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В Кривом Роге зафиксировали новый рекорд Украины, установив на входе в главный елочный городок самую большую инсталляцию новогодней игрушки.
Рекорд зафиксировал эксперт Леонид Павлик. Он также провел замеры игрушки - оказалось, что высота гигантского елочного шара составляет 5,58 метров.
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Регистрация национального рекорда Украины прошла в категории “Самые большие объекты“.
Напомним, ранее в Луцке установили национальный рекорд Украины, сделав самую большую свечку из пчелиного воска, расписанную декоратором.