В Кривом Роге сделали рекордного размера новогодний шар

Инсталляцию в виде новогодней игрушки установили на входе в главный елочный городок.

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В Кривом Роге зафиксировали новый рекорд Украины, установив на входе в главный елочный городок самую большую инсталляцию новогодней игрушки.

Рекорд зафиксировал эксперт Леонид Павлик. Он также провел замеры игрушки - оказалось, что высота гигантского елочного шара составляет 5,58 метров.

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Регистрация национального рекорда Украины прошла в категории “Самые большие объекты“.

Напомним, ранее в Луцке установили национальный рекорд Украины, сделав самую большую свечку из пчелиного воска, расписанную декоратором.