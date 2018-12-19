Житель Рени пытался украсть водопровод

Без воды чуть не остался весь город .

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В городе Рени Одесской области полицейские задержали местного жителя, который чуть не оставил горожан без воды, пытаясь похитить водопроводные трубы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Во время отработки территории правоохранители узнали, что на окраине города кто-то выкапывает чугунные трубы Водоканала. Злоумышленники, скорее всего, работали ночью и успели прокопать около 40 метров траншеи вдоль водопроводной сети.

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“Дождавшись ночи, полицейские совместно с представителями коммунального предприятия выследили воров, точнее вора, который вернулся на место совершения преступления, чтобы довести его до конца. Выяснилось, полутораметровый “окоп“ - дело рук 68-летнего горожанина. Мужчина признался, что хотел срезать несколько метров чугуна, чтобы сдать на металлолом“, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража). Продолжается следствие.

Воры успели прокопать около 40 метров траншеи вдоль водопроводной сети od.npu.gov.ua

Как сообщалось 18 октября, в Приднестровье массово вывозят украинский металлолом.