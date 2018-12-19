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Житель Рени пытался украсть водопровод

Комментариев: 1
Без воды чуть не остался весь город .
Мужчина хотел сдать чугунные трубы на металлолом
Мужчина хотел сдать чугунные трубы на металлолом
od.npu.gov.ua

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В городе Рени Одесской области полицейские задержали местного жителя, который чуть не оставил горожан без воды, пытаясь похитить водопроводные трубы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Во время отработки территории правоохранители узнали, что на окраине города кто-то выкапывает чугунные трубы Водоканала. Злоумышленники, скорее всего, работали ночью и успели прокопать около 40 метров траншеи вдоль водопроводной сети.

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“Дождавшись ночи, полицейские совместно с представителями коммунального предприятия выследили воров, точнее вора, который вернулся на место совершения преступления, чтобы довести его до конца. Выяснилось, полутораметровый “окоп“ - дело рук 68-летнего горожанина. Мужчина признался, что хотел срезать несколько метров чугуна, чтобы сдать на металлолом“, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража). Продолжается следствие.

Воры успели прокопать около 40 метров траншеи вдоль водопроводной сети
Воры успели прокопать около 40 метров траншеи вдоль водопроводной сети
od.npu.gov.ua

Как сообщалось 18 октября, в Приднестровье массово вывозят украинский металлолом.

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Теги: кража, вор, трубы, металлолом, Одесская область
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Комментариев (1)
tetyalissa    19.12.2018, 19:10
Оценка:  -1
tetyalissa
\\\\\\\\\\\\ В А.Т.О. его , окопы рыть ,видно бывший " стройбатовец"- профессионал !! \\\
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