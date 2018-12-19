Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Доктор Комаровский – министр здравоохранения в команде президента Зеленского?

Комментариев: 2
Доктор Комаровский – министр здравоохранения в команде президента Зеленского?

Владимир Зеленский, похоже, определился с решением об участии в будущей президентской гонке. Об этом можно судить по публикации в Facebook известного украинского педиатра Евгения Комаровского, который встретился с руководителем студии "Квартал 95" в Харькове.

"В конце концов, я не выдержал и спросил: "Вова, ну шо, ты "да"? Или "нет"?
Вова засопел, оглянулся по сторонам, подкатил глаза, стал немножко похож на Владимира Александровича, дал ответ и… взял обещание не разглашать. 
Терплю. Не разглашаю. Пусть сам выкручивается…" – написал Евгений Комаровский.

Пользователи соцсети, комментируя пост, призывают Зеленского идти в президенты и собирать команду.

"Владимир Зеленский – президент, Комаровский – министр здравоохранения. Здорово! Украине очень нужны нормальные люди у руля государства", – отмечает Ирина Морозова.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    19.12.2018, 19:21
Оценка:  -1
Мыкола
Задача у Зеленского будет превратить всю Украину в 95 квартал? Чтобы весь мир обхохотался с украинцев ?!
Мухоморище    19.12.2018, 18:16
Оценка:  -2
Мухоморище
Таки хороший будет прИзидент и министр.Обхохочемся...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь