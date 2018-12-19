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Под Кропивницким произошло двойное убийство

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Пожилых мужчину и женщину убили в дачном доме в Александрии.
Двойное убийство произошло в дачном кооперативе Александрии
Двойное убийство произошло в дачном кооперативе Александрии
kriminalukraine.com.ua

В городе Александрия Кировоградской области произошло двойное убийство. В частности, в дачном кооперативе были убиты 61-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Об этом сообщает в среду, 19 декабря, издание Криминальная Украина.

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Согласно информации правоохранителей, обнаруживший трупы заявитель шел по дачному кооперативу и заметил открытые окна и двери.

"Заподозрив неладное, гражданин зашел в дом и увидел мертвых хозяев", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию предполагаемого убийцы.

Как сообщалось 18 декабря, львовский активист, экс-глава Правого сектора области 53-летний Игорь Коцюруба был обнаружен в Червонограде с перерезанным горлом. От полученных травм он скончался в больнице.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: смерть, убийство, Кировоградская область, Александрия
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Комментариев (1)
Антибес    19.12.2018, 18:42
Оценка:  -1
Антибес
Наверняка какой-то"герой",вернувш ийся из ОтсОС...
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