Под Кропивницким произошло двойное убийство
В городе Александрия Кировоградской области произошло двойное убийство. В частности, в дачном кооперативе были убиты 61-летний мужчина и 53-летняя женщина.
Об этом сообщает в среду, 19 декабря, издание Криминальная Украина.
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Согласно информации правоохранителей, обнаруживший трупы заявитель шел по дачному кооперативу и заметил открытые окна и двери.
"Заподозрив неладное, гражданин зашел в дом и увидел мертвых хозяев", - говорится в сообщении.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию предполагаемого убийцы.
Как сообщалось 18 декабря, львовский активист, экс-глава Правого сектора области 53-летний Игорь Коцюруба был обнаружен в Червонограде с перерезанным горлом. От полученных травм он скончался в больнице.