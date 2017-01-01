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В Украине смогут делать по 14 млн патронов в год для МВД и Нацгвардии

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На заводе "Форт" запустили полный цикл производства патронов для пистолетов правоохранителей.
В Украине смогут делать по 14 млн патронов в год для МВД и Нацгвардии
© mvs.gov.ua
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  • Патронов, которые сможет изготовлять завод, с головой хватит всем подразделениям МВД
  • В Виннице смогут делать по 14 млн патронов в год
  • В Украине запустили полный цикл изготовления патронов для пистолетов полицейских
  • Со временем планируют также запустить линию производства по изготовлению патронов для стрелкового оружия
  • На открытие производства выделили 69 млн грн
  • Оборудование для производства патронов приобрели в США, Чехии, Польше и Турции
  • Аваков надеется, что МВД сможет продавать продавать патроны другим структурам или даже за границу
В Украине смогут делать по 14 млн патронов в год для МВД и Нацгвардии
Патронов, которые сможет изготовлять завод, с головой хватит всем подразделениям МВД
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На заводе “Форт“ в Виннице запустили линию полного цикла производства патронов для пистолетов калибров 9х18мм и 9х19мм. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра Арсена Авакова, это пистолеты, которые используют полицейские, нацгвардецы и пограничники - то есть, все подразделения МВД.

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“С запуском этой линии будет полностью удовлетворены потребности наших органов МВД в этом виде боеприпасов и дополнительно сможем передавать другим органам или даже экспортировать“, - подчеркнул глава МВД.

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На запуск производственной линии, по данным завода, было выделено почти 69 млн грн, что позволило купить оборудование для производства у США, Чехии, Польши и Турции.

Новые производственные линии смогут производить стрелковые боеприпасы указанных калибров для пистолетов общим количеством 14 млн штук в год.

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Со временем на заводе “Форт“ также установят линию производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия в калибрах от 5,45мм до 14,5мм, отметил Аваков.

Напомним, ранее МВД вместе с ГосЧС, ГПСУ и Нацгвардией провели совместные четырехдневные учения под Киевом.

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Теги: Аваков, МВД, патроны, завод, ГПСУ, Нацгвардия
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