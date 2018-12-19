Под Херсоном столкнулись микроавтобусы: 5 погибших

В результате ДТП тела людей из обломков микроавтобусов спасатели вырезали гидравлическими ножницами в течение полутора часов.

Под Херсоном столкнулись два микроавтобуса, в результате чего погибли не менее пяти человек. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает местное издание Kherson.net.ua.

По данным издания, около 13:00 на автотрассе между селами Раденское и Великие Копани произошло лобовое столкновение микроавтобусов Renault и УАЗ - по предварительным данным, Renault занесло, и он вылетел на встречную полосу. Указано, что на обледеневшей дороге водители транспортных средств затормозить не успели.

По словам начальника Олешковского райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Иванчи, людей из обломков пять спасателей вырезали гидравлическими ножницами в течение полутора часа. Однако мало кого удалось спасти.

"В Renault погибли на месте ДТП и водитель, и двое пассажиров - две женщины и мужчина 48-49 лет. Из УАЗа, принадлежащего районному предприятию электросетей, изъяли бездыханное тело 59-летнего мужчины, и еще одного его 60-летнего попутчика (все - жители города Олешки и местного поселка Бриловка), который от полученных травм позже скончался в райбольнице. Выжил только один 44-летний пассажир. У него перелом голени и серьезный ушиб грудной клетки. Его также доставили в больницу", - пишет издание.

По словам очевидцев, трассы под Херсоном после дождя и ударившего вслед за ним мороза превратились в подобие ледяного катка.

Ранее в Хмельницкой области в результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой погибли два человека, еще один пострадал.

Также сообщалось, что под Житомиром столкнулись два легковых авто, погибли три человека, еще трое получили травмы.

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