YouTube удалил ботов: Из кандидатов в президенты больше всех потеряла Тимошенко

Удаление фейковых подписчиков и просмотров ботов показало интересные результаты.

После "чистки" количество подписчиков за один день упало на 44,3% ba.org.ua

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Видеохостинг YouTube провел удаление фейковых подписчиков и просмотры ботов с разных каналов. Согласно статистике, опубликованной ресурсом, наибольшее количество подписчиков потеряла страница лидера Батькивщины Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает Громадське.

Судя по опубликованным данным, у Тимошенко количество подписчиков за один день упало на 44,3% - на более чем 47 000. Показателии снизились с 106 226 до 59 198.

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При этом можно отметить, что за этот же период у других кандидатов в президенты такой динамики не было, в частности у действующего президента Петра Порошенко, Анатолия Гриценко, Андрея Садового, Олега Ляшко.

Однако, у представителя Оппозиционного блока Александра Вилкула количество подписчиков также немного снизилась на 590 - с 24472 до 23882.

Как сообщалось 8 декабря, Батькивщина обратилась к СМИ с призывом не поддаваться искушению быть использованными властью в политической кампании.