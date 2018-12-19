РФ не ждет украинских военных на Азове: "Это объявление новой провокации"

Возможный проход украинских военных кораблей через Керченский пролив лишь усугубит ситуацию в Азовском море, считают в Кремле.

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Заявления секретаря СНБО Александра Турчинова о подготовке нового прохода судов Украины через Керченский пролив в РФ считают подготовкой к новой провокации. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передают РИА Новости.

Такие заявления, по мнению Захаровой, “абсолютно безответственны и призваны усугубить ситуацию“.

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“Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации“, - подчеркнула она.

Спикер МИД добавила, что, по ее убеждению, этим заявлением Киев расписывается в том, что провокация - “это и есть визитная карточка нынешнего режима на Украине“.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нужно как можно скорее отправить военные корабли в Керченский пролив, лучше в сопровождении кораблей НАТО и с представителями миссии ОБСЕ на борту, чтобы не дать России де-факто аннексировать Азовское море.