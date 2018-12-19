В Днепре пенсионерка выбросилась с десятого этажа

От полученных травм женщина скончалась на месте трагедии на улице Владимира Антоновича. На момент смерти ей был 81 год.

В Днепре на улице Владимира Антоновича пенсионерка погибла, выбросившись с балкона многоэтажного дома. На момент смерти ей был 81 год, сообщает Информатор в среду, 19 декабря.

"Неизвестно, что именно стало причиной для такого отчаянного поступка, но около 13.35 женщина вышла на балкон 10-го этажа и сделала шаг вниз. По словам тех, кто знал пенсионерку, она уже пыталась свести счеты с жизнью - резала вены", – пишет СМИ.

На месте работал патрульный экипаж, следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Приехал также сын погибшей. Информации о том, оставила ли женщина предсмертную записку, пока нет. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Голосеевском районе Киева мужчина выбросился из окна своей квартиры и скончался до приезда скорой помощи. Погибшему было 83 года.

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