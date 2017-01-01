Стало известно, когда в Украине потеплеет

В стране с 21 декабря изменится погода: ожидается повышение температуры, снег и дождь.

В Украине на этой неделе ожидается повышение температуры, снег и дождь, а местами гололед. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, пишет УНН в среду, 19 декабря.

По его словам, с 21 декабря начнется изменение погоды.

"21-22 еще ничего - снежок, а 23 на западе и севере будет умеренный снег, мокрый снег, на западе местами с дождем, местами будет гололед", - сообщил метеоролог.

Он отметил, что температура воздуха поднимется выше 0 днем, ночью будет легкий минус.

"Ночью 23-го -3, днем +3. Не очень хорошая погода, особенно для автомобилистов. Днем будет таять - ночью подмерзать", - добавил Билык.



При этом он сообщил, что подобная погода будет наблюдаться и 25 декабря.

"Теплый атмосферный фронт, с ним связанные осадки - снег, мокрый снег, юг и запад - с дождем местами. И до конца суток вся территория Украины будет охвачена этим фронтом", - сообщил метеоролог.



Синоптик отметил, что с 26 декабря вновь станет прохладнее.

Напомним, на этой неделе в Украине местами температура опустится до -14 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на декабрь в Украине

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