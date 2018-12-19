Сенаторы США попросят Трампа провести операцию в Черном море - посольство
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В Сенате США представлена резолюция, призывающую к усилению оборонной помощи Украине и поддерживающая отмену газопровода “Северный поток-2“. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
В документе, представленном группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий, законодатели настойчиво призывают президента США Донбальда Трампа воспользоваться положениями закона о “Бюджет США на 2018 на нужды национальной обороны“, отмечает ведомство.
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Это позволит США помочь с усилением потенциала ВСУ и предоставить Украине через соответствующие программы Госдепартамента и Пентагона дополнительную поддержку безопасности.
Сенаторы считают особенно важным укрепление морских возможностей Украины для предупреждения и отражения дальнейшей российской агрессии, пишут дипломаты.
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“Сенат призывает президента США безотлагательно провести совместную с американскими союзниками операцию для обеспечения свободы навигации в Черном море“, - сообщает посольство.
Такая операция продемонстрирует поддержку международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами через Керченский пролив и Азовское море, считают сенаторы.
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Они хотят, чтобы НАТО усилило присутствие в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороне.
“Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки“, - отмечается в сообщении.
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В документе сенаторов подчеркивается, что санкции против РФ являются непосредственным следствием действий властей этой страны.
“Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европарламента, осуждающую российские агрессию в Керченском проливе и призывающую к отмене “Северного потока-2“ из-за его угрозы энергетической безопасности Европы“, - написало посольство.
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Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина попросит ОБСЕ и НАТО поддержать следующий проход военных кораблей через Керченский пролив. По его мнению, это нужно сделать быстро, пока Россия де-факто не аннексировала Азовское море.