Появились подробности смерти россиянина в колонии Дрогобыча

Прокуратура открыла уголовное производство с пометкой "несчастный случай". Результаты экспертизы ожидаются через месяц.

Валерий Иванов был осужден на 12 лет лишения свободы leopolis.news

Осужденный за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенной "ЛНР" россиянин Валерий Иванов скончался в колонии после падения с лестницы. Об этом сообщили в прокуратуре Дрогобыча.

"9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об урну, в результате чего наступила смерть", - сообщили в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ с пометкой "несчастный случай". Окончательные результаты судмедэкспертизы ожидают получить через месяц.

Ранее в Украину из "ЛНР" перевели 42 заключенных. Речь идет о лицах, которые были осуждены еще до начала 2014 года и не связаны с войной на Донбассе.

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