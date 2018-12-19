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Появились подробности смерти россиянина в колонии Дрогобыча

Комментариев: 5
Прокуратура открыла уголовное производство с пометкой "несчастный случай". Результаты экспертизы ожидаются через месяц.
Валерий Иванов был осужден на 12 лет лишения свободы
Валерий Иванов был осужден на 12 лет лишения свободы
leopolis.news

Осужденный за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенной "ЛНР" россиянин Валерий Иванов скончался в колонии после падения с лестницы. Об этом сообщили в прокуратуре Дрогобыча.

"9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об урну, в результате чего наступила смерть", - сообщили в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ с пометкой "несчастный случай". Окончательные результаты судмедэкспертизы ожидают получить через месяц.

Ранее в Украину из "ЛНР" перевели 42 заключенных. Речь идет о лицах, которые были осуждены еще до начала 2014 года и не связаны с войной на Донбассе.

 

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Теги: Дрогобич
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Антибес    19.12.2018, 19:34
Оценка:  -3
Антибес
Теперь Сенцов,Сущенко,Клых и прочие"политзаключённые" ;должны передвигаться в своих тюрьмах особенно осторожно.Ведь и там скользко и урн там тоже,наверняка,немало.))))))))))) ))
nibumbum    19.12.2018, 19:23
Оценка:  0
nibumbum
хлипкие нынче к а ц а п ы пошли
bertal    19.12.2018, 19:13
Оценка:  -2
bertal
из серии самоубийств: перерезал себе горло , сделал несколько выстрелов в голову и один контрольный и т.д.
weightless    19.12.2018, 19:19
Оценка:  0
weightless
Это не тот вариант, мой тамбовский друг)
В нашем случае сей русский фашист просто упал с лестницы
и сломал свою козлиномордую шею, все просто
Антибес    19.12.2018, 19:36
Оценка:  -2
Антибес
Бабушка Виолетта,ты бы тоже поосторожнее перемещала свою тухлую тушу.А то сейчас зима,скользко,дороги нечищены,урн немерянно.Позвони Ирине Михайловне,она подтвердит.))))))))))))
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