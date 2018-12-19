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ООН: на Донбассе погибли свыше 3300 мирных жителей

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Вместе с пассажирами сбитого малазийского лайнера жертвами конфликта стали 3318 гражданских, пострадали около 9000 человек.
За три месяца на Донбассе погибли 14 мирных жителей
За три месяца на Донбассе погибли 14 мирных жителей
AP
С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли свыше 3300 мирных жителей, ранения получили порядка 9 тысяч человек. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном в среду, 19 декабря.
 
 
"За период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2018 года, Управление ООН по правам человека зафиксировало 3020 жертв среди гражданского населения (1791 мужчина, 1045 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, чей пол не установлен). С учетом 298 погибших в авиакатастрофе рейса МН17 Малазийских авиалиний 17 августа 2014 года, общее количество гражданских лиц, погибших в результате конфликта, составляет по меньшей мере 3318. По оценкам, общее количество раненых гражданских лиц составляет от 7000 до 9000 человек", - говорится в документе.
 
Доклад охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2018 года и детально описывает нарушения, совершенные на Украине, в том числе, по обе стороны от линии соприкосновения, а также в Крыму.
 
За данный период зафиксировано 50 пострадавших среди гражданского населения - 14 погибших и 36 раненых.
 
Отметим, во время боевых действий на Донбассе погибло свыше 2900 украинских военных.
 
 

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Теги: ООН, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Потери Украины в АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tinkerrr    19.12.2018, 19:53
Оценка:  0
tinkerrr
Так жаль погибших...
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