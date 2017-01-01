Фигуранта по делу Бабченко освободили

Стельмашенко в мае 2018 года посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине.

Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Как передает корреспондент DW, главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта.

В то же время он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Ранее сообщалось, что Борис Герман, обвиненный в организации попытки убийства Аркадия Бабченко, приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства Бабченко следствие получило список 47 потенциальных жертв преступников.

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