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Суд объяснил, почему украинские моряки не являются военнопленными

Комментариев: 15
Захваченных в Керченском проливе украинских моряков нельзя признать военнопленными, поскольку Украина и РФ не находятся в состоянии войны.
Командир буксира Яны Капу Олег Мельничук в зале симферопольского суда (архивное фото)
Командир буксира Яны Капу Олег Мельничук в зале симферопольского суда (архивное фото)
crimea.kp.ru

Согласно Женевской конвенции, украинских моряков, которые были задержаны российскими силовиками в Керченском проливе, нельзя признать военнопленными, поскольку Украина и РФ не находятся в состоянии войны. Об этом заявила судья Верховного суда аннексированного Крыма Алла Овчинникова, сообщает в среду, 19 декабря, РИА Новости.

Указано, что Верховный суд Крыма сейчас рассматривает апелляционные жалобы на арест пяти украинских моряков, задержанных в ноябре в Керченском проливе. Арестованные моряки находятся в СИЗО в Москве, а их участие в судебном заседании обеспечено с помощью видеоконференцсвязи.

Как сообщается, первой рассматривалась жалоба адвокатов моряка с буксира Яны Капу Владимира Варимеза, который в ходе заседания потребовал признать его военнопленным. Его адвокат заявил, что Варимез является военнопленным, поэтому к нему следует применять нормы не Уголовно-процессуального кодекса РФ, а Женевской конвенции. По мнению защиты, арест украинского моряка нарушает Женевскую конвенцию, и поэтому его необходимо освободить из-под ареста.

"Я обращаю ваше внимание на эту Женевскую конвенцию, понятие военнопленных - воюющих сторон. У нас состояния войны с Украиной нет", - ответила судья Овчинникова.

В итоге суд апелляционную жалобу на арест Варимеза отклонил.

Ранее сообщалось, что все захваченные российскими силовиками в Керченском проливе украинские моряки намерены признать себя военнопленными.

Перед этим член экипажа захваченного в районе Керченского пролива рейдового буксира Яны Капу Владимир Лисовой заявил, что он - военнопленный.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

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Теги: Украина-Россия, Крым, суд, Керченский пролив, моряки, арест, захват, украинские моряки, Пленные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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fkrfyfan    19.12.2018, 21:07
Оценка:  -4
fkrfyfan
Могут себя хоть инопланетянами признавать, для суда всё равно будут просто уголовниками
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 21:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Чтобы ты тут ни писал, слова твои ничего не значат. Ровным счетом ничего.
Колишній-східняк    19.12.2018, 20:28
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Немногим раньше наши корабли уже проходили этим самым маршрутом. И тогда почему-то это не вызвало у ваты особого возбуждения. На этот раз у кого-то что-то перемкнуло и раша сама теперь не знает, что с этим делать. Единственное, что там точно знают - до конца всё отрицать и не признаваться виновным.
Колишній-східняк    19.12.2018, 20:29
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Как и со сбитым Боингом, кстати...
Sirko_1111    19.12.2018, 20:58
Оценка:  -3
Sirko_1111
В сентябре Украина сделала предупреждение на проход и запросила лоцмана. Что мешало это сделать сейчас. По сути керченская протока это узкий неглубокий проход.
Колишній-східняк    19.12.2018, 21:18
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Говорят, что запрашивали. Вата всё отрицает.
Ruspidor    19.12.2018, 20:16
Оценка:  -3
Ruspidor
Нападение на военных и есть объявление войны!
Коляка    19.12.2018, 20:25
Оценка:  +2
Коляка
Железная, точнее кастрюльная логика!!!
atos    19.12.2018, 19:49
Оценка:  +1
atos
Даже дети раньше знали, что пленные появляются только тогда когда идёт война)))))
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 19:55
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Утиный тест.
chytan    19.12.2018, 19:57
Оценка:  -2
chytan
Так и немецкие фашисты не объявляли войну СССР ! И расея сейчас как те фашисты !!!
ВасяизИваново    19.12.2018, 20:10
Оценка:  +2
ВасяизИваново
Объявляли, за минуту до нападения.
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 20:18
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
М-да. Страна - гопник. Ведет войну без объявления. РФ страшна своей непредсказуемой глупостью.
Sirko_1111    19.12.2018, 20:54
Оценка:  -2
Sirko_1111
Коцман Бобза! Расскажи это детям в садике.
atos    19.12.2018, 20:55
Оценка:  +1
atos
Если бы Россия с тобой воевала, ты бы не только с банана встал, а и с очка своего соскачил за одну секунду и съебался куда глаза глядят, если б успел))))
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