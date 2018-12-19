Суд объяснил, почему украинские моряки не являются военнопленными

Захваченных в Керченском проливе украинских моряков нельзя признать военнопленными, поскольку Украина и РФ не находятся в состоянии войны.

Согласно Женевской конвенции, украинских моряков, которые были задержаны российскими силовиками в Керченском проливе, нельзя признать военнопленными, поскольку Украина и РФ не находятся в состоянии войны. Об этом заявила судья Верховного суда аннексированного Крыма Алла Овчинникова, сообщает в среду, 19 декабря, РИА Новости.

Указано, что Верховный суд Крыма сейчас рассматривает апелляционные жалобы на арест пяти украинских моряков, задержанных в ноябре в Керченском проливе. Арестованные моряки находятся в СИЗО в Москве, а их участие в судебном заседании обеспечено с помощью видеоконференцсвязи.

Как сообщается, первой рассматривалась жалоба адвокатов моряка с буксира Яны Капу Владимира Варимеза, который в ходе заседания потребовал признать его военнопленным. Его адвокат заявил, что Варимез является военнопленным, поэтому к нему следует применять нормы не Уголовно-процессуального кодекса РФ, а Женевской конвенции. По мнению защиты, арест украинского моряка нарушает Женевскую конвенцию, и поэтому его необходимо освободить из-под ареста.

"Я обращаю ваше внимание на эту Женевскую конвенцию, понятие военнопленных - воюющих сторон. У нас состояния войны с Украиной нет", - ответила судья Овчинникова.

В итоге суд апелляционную жалобу на арест Варимеза отклонил.

Ранее сообщалось, что все захваченные российскими силовиками в Керченском проливе украинские моряки намерены признать себя военнопленными.

Перед этим член экипажа захваченного в районе Керченского пролива рейдового буксира Яны Капу Владимир Лисовой заявил, что он - военнопленный.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

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