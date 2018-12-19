В Черноморске пять учеников были доставлены в больницу из-за отравления перцовым газом. Их жизни ничего не угрожает.

В Черноморске Одесской области в среду, 19 декабря, примерно в 13:30 в школе №2 перцовым газом отравились школьники. Пятерых из них госпитализировали, сообщает местное издание Chernomorsk.com.ua.

Указано, что на перемене перед началом уроков второй смены в коридоре из баллончика с перцовой смесью был выпущен газ.

"Ученики школы стали жаловаться на головокружение, першение в горле и недомогание. Немедленно администрацией школы были вызваны оперативные службы", - говорится в сообщении.

Как рассказали в школе, до приезда спасателей дети были эвакуированы из школы и находились во дворе. По рекомендации спасательной службы, занятия были прекращены, и ученики отпущены домой. Школьные помещения проветриваются.

"Врачами службы экстренной медицинской помощи пять учеников были доставлены в больницу. По словам сотрудников школы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области школьников госпитализировали с отравлением газом

Известно, что предполагаемые виновники происшествия установлены. На данный момент расследованием этого дела занимается Черноморское отделение полиции, где ведутся беседы с детьми и их родителями.

Ранее в городе Белгород-Днестровский 15-летняя школьница попала в больницу без сознания с отравлением неясной этиологии.

Также сообщалось, что в Запорожье 13 детям стало плохо в поезде. Они жаловались на затрудненное дыхание, першение в горле и головную боль, а двое детей госпитализированы с отравлением продуктами горения.

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