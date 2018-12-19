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В Крыму оставили под арестом четырех украинских моряков

Комментариев: 2
Под стражей оставили украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.
Командир буксира Яны Капу Олег Мельничук в зале симферопольского суда
Командир буксира Яны Капу Олег Мельничук в зале симферопольского суда
crimea.kp.ru (архивное фото)

"Верховный суд" Крыма отказался удовлетворить апелляции адвокатов на постановления "Киевского райсуда Симферополя" об аресте четырех военных моряков с задержанных в Азовском море кораблей ВМС Украины. Об этом сообщает корреспондент Интерфакса из зала суда в среду, 19 декабря.

Под стражей оставили украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.

"Суд" уточнил дату окончания ареста моряков из-за ошибки, допущенной "судом" первой инстанции. Срок истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Отмечается, что украинские адвокати заявляли, что согласно Женевской конвенции 1949 года, моряки имеют статус военнопленных и не подлежат суду общей юрисдикции. Защита допускает подачу жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сказал адвокат Будзыло Айдер Азаматов.

Ранее сообщалось, что все захваченные российскими силовиками в Керченском проливе украинские моряки намерены признать себя военнопленными.

Перед этим член экипажа захваченного в районе Керченского пролива рейдового буксира Яны Капу Владимир Лисовой заявил, что он - военнопленный.

 

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Теги: Крым, суд, Керченский пролив, Азовское море, моряки, арест, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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atos    19.12.2018, 20:48
Оценка:  -3
atos
Дайте им лещя да отпустите, они же дети кастрюль не знают, что творят)))))
Vuyco    19.12.2018, 21:10
Оценка:  +3
Vuyco
Лучше быть детьми кастрюль, чем жертвой аборта, как ты.
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