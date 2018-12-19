В Крыму оставили под арестом четырех украинских моряков

Под стражей оставили украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.

"Верховный суд" Крыма отказался удовлетворить апелляции адвокатов на постановления "Киевского райсуда Симферополя" об аресте четырех военных моряков с задержанных в Азовском море кораблей ВМС Украины. Об этом сообщает корреспондент Интерфакса из зала суда в среду, 19 декабря.

Под стражей оставили украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.

"Суд" уточнил дату окончания ареста моряков из-за ошибки, допущенной "судом" первой инстанции. Срок истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Отмечается, что украинские адвокати заявляли, что согласно Женевской конвенции 1949 года, моряки имеют статус военнопленных и не подлежат суду общей юрисдикции. Защита допускает подачу жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сказал адвокат Будзыло Айдер Азаматов.

Ранее сообщалось, что все захваченные российскими силовиками в Керченском проливе украинские моряки намерены признать себя военнопленными.

Перед этим член экипажа захваченного в районе Керченского пролива рейдового буксира Яны Капу Владимир Лисовой заявил, что он - военнопленный.

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