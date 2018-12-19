Александр Долженков: "Власть не должна нарушать конституцию"

"Пытаясь принять во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", власть идет путем насильственной украинизации. Это нарушение Конституции Украины, гарантирующей развитие и защиту русского языка и языков национальных меньшинств. Совет Европы и Европейский Союз настойчиво призывают Украину выполнить резолюцию Венецианской комиссии №902-2017 и изменить статью 7 закона "Об образовании" таким образом, чтобы обеспечить гарантии прав национальных меньшинств обучаться на родном языке. ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК поддержит этот языковой законопроект только в случае, если в нем будет отображено право на защиту русского языка, на котором говорят миллионы наших сограждан", - об этом во время выступления в парламенте заявил народный депутат Украины, член фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Александр Долженков.

В своем выступлении парламентарий подчеркнул, что подавляющее большинство украинского общества говорит на русском языке, и Верховная Рада, дискриминируя половину страны, живет в другой реальности. "Чьи интересы тогда защищает этот парламент? Одумайтесь, не протягивайте через высший законодательный орган государства эти нормы", - заявил Александр Долженков.

Отметим, что Верховная Рада Украины готовится рассмотреть и принять во втором чтении законопроект 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" уже в ближайшее время.

Напомним, что по словам главы фракции Оппозиционный блок Вадима Новинского в кулуарах Парламентской Ассамблеи Совета Европы в связи с принятием "дискриминационного" закона "Об образовании", на сессии ПАСЕ в прошлом году Украина упоминается чаще, чем все остальные страны.

"Этот закон поссорил Украину со многими странами-соседями – с Польшей, Румынией, Болгарией, Венгрией, Молдовой. Во всех этих странах – отношение к этому закону резко отрицательное. Все претензии полностью обоснованы и мы их поддерживаем. Но в европейских столицах почему-то молчат, что огромное количество русскоязычного населения также дискриминируется этим законом", - отметил Вадим Новинский.