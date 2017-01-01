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Денисова назвала число переселенцев в Украине

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Преимущественно с оккупированных территорий, по данным омбудсмена, выезжает молодежь и люди среднего возраста.
Занятость переселенцев значительно снизилась
Занятость переселенцев значительно снизилась

В Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на своей странице в Facebook в среду, 19 декабря.

По ее словам, преимущественно с оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста.

Также Денисова подчеркнула, что реальное количество переселенцев назвать трудно - правительство продолжает применять политику привязки получения пенсии и других гарантированных государством выплат и пособий до статуса ВПЛ.

"Ежемесячно производится более миллиона пересечений линии столкновения через пять пунктов, один из которых - полуразрушенный деревянный пешеходный мост в Станице Луганской. Это еще больше изолирует жителей на неконтролируемых территориях", - добавила омбудсмен.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что средний доход внутренне перемещенного лица составляет 2187 гривен.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон по обеспечению жильем переселенцев.

 

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Теги: беженцы, омбудсмен, Денисова, беженцы с Юго-Востока, переселенцы из зоны АТО
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Источник: korrespondent.net

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