Полиция усилит патрулирование храмов и церквей

Правоохранители уже начали подготовку к обеспечению публичной безопасности и правопорядка во время проведения новогодних и Рождественских праздников.

Силовики начнут дежурить вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб во время новогодних и Рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-службу Национальной полиции в среду, 19 декабря.

Согласно сообщению, полиция уже начала подготовку к обеспечению публичной безопасности и правопорядка во время проведения новогодних и Рождественских праздников. Правоохранители уже работают в усиленном варианте несения службы.

"Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должна быть сосредоточена на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача - это соблюдение правопорядка без исключения, особенно во время новогодних и Рождественских праздников", - отметил заместитель председателя Нацполіції Александр Фацевич.

Также на тематическом совещании был обсужден вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Сообщается, что полиция усиленно будет патрулировать трассы международного и национального значения в направлении западных областей.

Напомним, в центре Киева с 24 ноября из-за новогодних праздников на два месяца ограничили движение транспорта.

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