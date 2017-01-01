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Украина выступила за перенос переговоров из Минска

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Представитель Украины Ирина Геращенко предлагают перенести переговоры в "нейтральную страну".
Украинская сторона хочет перенести из Минска переговоры по Донбассу
Украинская сторона хочет перенести из Минска переговоры по Донбассу
Ірина Геращенко / Facebook


Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко предлагает перенести работу ТКГ из Беларуси на нейтральную территорию. Об этом политик написала на своей странице в Facebook вечером 19 декабря.

По мнению Геращенко, переговоры по Донбассу стоит проводить в другой, "действительно нейтральной" стране.

"Сегодняшнее подписание Путиным военной доктрины Союзного государства вместе с Беларусью еще больше ставят под сомнение заявленную Минском нейтральность. Это исключительно мое мнение, но – возможно, мирные переговоры стоит перенести в действительно нейтральную страну", – отметила она.

Геращенко добавила, что Украина благодарна Беларуси за предоставленную площадку. Однако назвала "нейтральность и беспристрастность партнеров" критерием, который важнее за комфорт.

Нардеп также подчеркнула, что в данном контексте показательным стало голосование Казахстана на Генассамблее ООН за резолюцию по демилитаризации Азовского и Черного морей. "Впервые Казахстан воздержался, и это действительно нейтральная позиция. Возможно и действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?" – спрашивает представитель Украины.

Напомним, зимой президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

При этом в МИД Беларуси уверены, что от места проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе мало что зависит – их можно перенести куда угодно, если будет уверенность в успехе.

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Теги: Украина, Минск, Геращенко, переговоры в Минске, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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