Число погибших мирных жителей на Донбассе снизилось вдвое
В 2018 году число погибших среди гражданского населения на Донбассе снизилось вдвое – до 43 человек.
Число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе в 2018 году снизилось в два раза – до 43 человек. Об сообщил в среду, 19 декабря. спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
"С начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ранеными – сократилось на 52%", – сказал Сайдик журналистам в Минске.
Он уточнил, что таким образом в зоне конфликта на Донбассе в нынешнем году погибли 43 гражданских, ранены были 182 человека.
По словам спецпредставителя, количество жертв среди гражданского населения достигло самого низкого уровня с начала конфликта.
Тем не менее, продолжил Сайдик, сохраняются тревожные тенденции. "По данным неправительственных организаций, примерно 7 тыс. кв км на востоке Украины заминировано и загрязнено прочими взрывными устройствами. Получается, что это одна из самых заминированных территорий мира", – сказал он.
На Донбассе снова стреляли из запрещенного оружия
На Донбассе снова стреляли из запрещенного оружия
Напомним, по данным ООН, с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли свыше 3300 мирных жителей, ранения получили порядка 9000 человек.
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