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Число погибших мирных жителей на Донбассе снизилось вдвое

Комментариев: 1
В 2018 году число погибших среди гражданского населения на Донбассе снизилось вдвое – до 43 человек.
На Донбассе число погибших среди гражданского населения за год снизилось вдвое
На Донбассе число погибших среди гражданского населения за год снизилось вдвое
АР

Число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе в 2018 году снизилось в два раза – до 43 человек. Об сообщил в среду, 19 декабря. спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
 
"С начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ранеными – сократилось на 52%", – сказал Сайдик журналистам в Минске.
 
Он уточнил, что таким образом в зоне конфликта на Донбассе в нынешнем году погибли 43 гражданских, ранены были 182 человека.
 
По словам спецпредставителя, количество жертв среди гражданского населения достигло самого низкого уровня с начала конфликта.
 
Тем не менее, продолжил Сайдик, сохраняются тревожные тенденции. "По данным неправительственных организаций, примерно 7 тыс. кв км на востоке Украины заминировано и загрязнено прочими взрывными устройствами. Получается, что это одна из самых заминированных территорий мира", – сказал он.

На Донбассе снова стреляли из запрещенного оружия
 
Напомним, по данным ООН, с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли свыше 3300 мирных жителей, ранения получили порядка 9000 человек.

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Теги: донбасс, мирное население, Потери Украины в АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    20.12.2018, 00:49
Оценка:  0
Антибес
Это закономерно.Ведь наши"герои"обстреливают жилые кварталы"неподконтрольных территорий"не так часто как в 2017-м.Благодаря ОБСЕ.
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