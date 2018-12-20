Число погибших мирных жителей на Донбассе снизилось вдвое

В 2018 году число погибших среди гражданского населения на Донбассе снизилось вдвое – до 43 человек.

На Донбассе число погибших среди гражданского населения за год снизилось вдвое АР



Число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе в 2018 году снизилось в два раза – до 43 человек. Об сообщил в среду, 19 декабря. спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.



"С начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ранеными – сократилось на 52%", – сказал Сайдик журналистам в Минске.



Он уточнил, что таким образом в зоне конфликта на Донбассе в нынешнем году погибли 43 гражданских, ранены были 182 человека.



По словам спецпредставителя, количество жертв среди гражданского населения достигло самого низкого уровня с начала конфликта.







На Донбассе снова стреляли из запрещенного оружия Тем не менее, продолжил Сайдик, сохраняются тревожные тенденции. "По данным неправительственных организаций, примерно 7 тыс. кв км на востоке Украины заминировано и загрязнено прочими взрывными устройствами. Получается, что это одна из самых заминированных территорий мира", – сказал он.

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