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Итоги 19 декабря: Утешение от МВФ и главная елка страны

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
19 декабря на Софийской площади зажгли главную елку страны
19 декабря на Софийской площади зажгли главную елку страны
unn.com.ua

Международный валютный фонд спрогнозировал рост реального ВВП страны; в этом году на главной 25-метровой елке страны в Киеве более полторы тысяч игрушек и три километра гирлянд: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд дал прогноз роста реального ВВП Украины в течение следующих двух лет. Эксперты Фонда установили, что внутренний валовый продукт Украины может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году.

Уровень инфляции по итогам 2018 года составит 11%, и будет снижаться в последующие годы − до 9,2% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.

 

Польша сообщила об увольнении посла в Украине

Президент Польши Анджей Дуда отзывает с должности действующего посла в Украине Яна Пекло. Свои полномочия дипломат будет выполнять до 31 января 2019 года.

 

Минфин США ввел новые санкции против РФ

Министерство финансов США ввело санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из России, чья деятельность была связана с гибридной агрессией РФ против других стран.

 

На переговорах в Минске обсудили предновогоднее перемирие

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТГК) Ирина Геращенко сообщила, что Украина и ОБСЕ на переговорах в Минске предложили установить режим тишины на Донбассе до Нового года.

Также Геращенко предложила перенести работу ТКГ из Беларуси на нейтральную территорию. Она подчеркнула, что подписание РФ совместной военной доктрины с Беларусью ставит под сомнение заявленную Минском нейтральность.

 

В Киеве зажгли главную елку страны

В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. На торжестве присутствовали мэр столицы Виталий Кличко и первая леди Марина Порошенко, которые поздравили украинцев.

 

Белорусская церковь запретила своим прихожанам молиться в храмах ПЦУ

Официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин заявил, что православные белорусы не имеют права участвовать в таинствах Православной церкви Украины.

Он подчеркнул, что БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Российская православная церковь.

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Теги: итоги дня
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