Итоги 19 декабря: Утешение от МВФ и главная елка страны

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Международный валютный фонд спрогнозировал рост реального ВВП страны; в этом году на главной 25-метровой елке страны в Киеве более полторы тысяч игрушек и три километра гирлянд: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд дал прогноз роста реального ВВП Украины в течение следующих двух лет. Эксперты Фонда установили, что внутренний валовый продукт Украины может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году.

Уровень инфляции по итогам 2018 года составит 11%, и будет снижаться в последующие годы − до 9,2% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.

Польша сообщила об увольнении посла в Украине

Президент Польши Анджей Дуда отзывает с должности действующего посла в Украине Яна Пекло. Свои полномочия дипломат будет выполнять до 31 января 2019 года.

Минфин США ввел новые санкции против РФ

Министерство финансов США ввело санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из России, чья деятельность была связана с гибридной агрессией РФ против других стран.

На переговорах в Минске обсудили предновогоднее перемирие

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТГК) Ирина Геращенко сообщила, что Украина и ОБСЕ на переговорах в Минске предложили установить режим тишины на Донбассе до Нового года.

Также Геращенко предложила перенести работу ТКГ из Беларуси на нейтральную территорию. Она подчеркнула, что подписание РФ совместной военной доктрины с Беларусью ставит под сомнение заявленную Минском нейтральность.

В Киеве зажгли главную елку страны

В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. На торжестве присутствовали мэр столицы Виталий Кличко и первая леди Марина Порошенко, которые поздравили украинцев.

Белорусская церковь запретила своим прихожанам молиться в храмах ПЦУ

Официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин заявил, что православные белорусы не имеют права участвовать в таинствах Православной церкви Украины.

Он подчеркнул, что БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Российская православная церковь.