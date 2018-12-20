Сепаратисты на Донбассе снизили огневую активность
В течение минувших суток сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
Об этом в четверг, 20 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).
"Применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за прошедшие и текущие сутки нет", - говорится в сводке штаба ООС.
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Отмечается, что незаконные вооруженные формирования обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты украинских войск в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.
"Для подавления огневых провокаций противника подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства", - отметили в штабе.
В пресс-центре отметили, что с начала суток сепаратисты огонь не открывали.
Напомним, в течение предыдущих суток, 18 декабря, в зоне проведения ООС было зафиксировано 13 обстрелов, один военный был ранен.