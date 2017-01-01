В Николаевском соборе пройдут тактические учения со священниками

В мероприятии примет участие личный состав Николаевского городского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Будут проработаны вопросы безопасности в период новогодних и рождественских праздников wikimapia.org

В городе Николаев 20-21 декабря на территории Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы состоятся масштабные тактико-специальные учения. 21 декабря в 15:00 - мероприятие пройдет на базе Кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери (ул. Садовая, 12).

Об этом сообщают Українські новини.

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Целью мероприятий, участие в которых примет личный состав Николаевского городского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты, является отработка действий подразделений в случае возникновения пожара на объектах задействованных в период празднования новогодних и рождественских праздников.

Кроме того, инспекторским составом будет проведен инструктаж священнослужителей относительно правил использования огнетушителей. Во время тактических учений будет привлекаться пожарная и специальная техника.

Как сообщалось 18 декабря, украинские пограничники проводят сборы резервистов.