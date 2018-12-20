Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение о реинтеграции территорий

Документ предусматривает создание платформы по обмену опытом по противодействию РФ.

Украина, Грузия и Молдова договорились о сотрудничестве по реинтеграции неподконтрольных территорий mtot.gov.ua

Читай также: Захватить 8 областей Украины: Карты Генштаба ВС РФ показал генерал СБУ

Украина, Грузия и Молдова будут обмениваться опытом по интеграции территорий, временно находящихся вне контроля государств, а также противодействия агрессии Российской Федерации.

О подписании в Тбилиси в среду, 19 декабря, соответствующего меморандума, сообщает пресс-служба Министерство по делам временно оккупированных территорий.

Читай также: Беспрецедентное решение: ЕСПЧ не примет ни одну жалобу адвоката Целовальниченко

“Между Украиной, Молдовой, Грузией подписан Меморандум о создании Трехсторонней межведомственной платформы для обмена опытом с интеграционной политики территорий, находящихся вне контроля государств, и противодействия РФ“, - говорится в сообщении.

Документ подписали 19 декабря вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Кристина Лесник, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.

Трехсторонней платформой предусмотрен обмен опытом в сфере соблюдения прав человека, противодействия пропаганде и информационной войне, установления и поддержки связей с населением, которое проживает на временно оккупированных территориях Украины, Грузии и территориях без эффективного контроля Республики Молдова, а также анализа ситуации и оценки рисков.

Как сообщалось, 11 декабря МинВОТ назвало число погибших от мин на Донбассе.