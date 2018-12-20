Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение о реинтеграции территорий
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Украина, Грузия и Молдова будут обмениваться опытом по интеграции территорий, временно находящихся вне контроля государств, а также противодействия агрессии Российской Федерации.
О подписании в Тбилиси в среду, 19 декабря, соответствующего меморандума, сообщает пресс-служба Министерство по делам временно оккупированных территорий.
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“Между Украиной, Молдовой, Грузией подписан Меморандум о создании Трехсторонней межведомственной платформы для обмена опытом с интеграционной политики территорий, находящихся вне контроля государств, и противодействия РФ“, - говорится в сообщении.
Документ подписали 19 декабря вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Кристина Лесник, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.
Трехсторонней платформой предусмотрен обмен опытом в сфере соблюдения прав человека, противодействия пропаганде и информационной войне, установления и поддержки связей с населением, которое проживает на временно оккупированных территориях Украины, Грузии и территориях без эффективного контроля Республики Молдова, а также анализа ситуации и оценки рисков.
Как сообщалось, 11 декабря МинВОТ назвало число погибших от мин на Донбассе.