Радиотелеграфиста "Яны Капу" оставили под стражей и не дали переводчика

Суд решил, что переводчик с украинского на русский язык Варимезу не понадобится.

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Одному из военнопленных моряков Владимиру Варимезу отказали в предоставлении переводчика. Об этом у себя в Facebook сообщил его адвокат Анри Цискаришвили.

Он только в среду смог увидеть своего подзащитного. Встреча с радиотелеграфистом “Яны Капу“ произошла в кабинете для проведения видеоконференцсвязи в СИЗО Лефортово, говорит адвокат.

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“Место встречи обусловлено тем, что Верховный суд Крыма в среду рассматривал апелляцию на постановление Киевского райсуда Симферополя об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу“, отметил он.

Адвокат и подзащитный из Москвы дистанционно участвовали в этом заседании. “Увы, суд оставил Владимира под стражей. При этом моему подзащитному было отказано в предоставлении переводчика, а доводы стороны защиты о том, что Владимир является военопленным - проигнорированы“, - добавил Цискаришвили.

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“Хочу отметить, что решение суда его не сломило, держится Владимир хорошо, не проявляет ни страха, ни отчаяния. К сожалению, помещение и условия, в которых мы находились, не позволяли провести полноценный конфиденциальный разговор“, - отметил адвокат.

“Однако главное я ему передал, а именно, что он не один. В ближайшее время я еще раз навещу Владимира, и обязательно сообщу все новости о его состоянии и самочувствии“, - говорит Цискаришвили.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму оккупационный суд оставил под арестом четверых моряков.