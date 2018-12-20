В Шостке учительница взяла детей в заложники: Родители требуют для нее психиатрической экспертизы

Когда детей выпустили из класса, нескольким понадобилась медицинская помощь.

Директор школы вызвала полицию, когда 70-летняя учительница начала кричать на детей

В городе Шостка Сумской области 70-летняя учительница математики заперлась вместе со школьниками в кабинете и не выпускала их до приезда полиции, поскольку не хотела проходить переаттестацию.

Об этом сообщает ТСН.

Учительница заперлась с детьми перед открытым уроком, на который пришла аттестационная комиссия.

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“Начала звонить в полицию, потому что учитель начала кричать на детей“, - рассказала директор школы Надежда Андрущенко.

Полицейским все-таки удалось зайти в класс, когда учительница выпустила одного ученика в туалет.

“Одни сидели в таком окаменелом состоянии, другие плакали, иные прятались, вот так натягивали свитерочки“, - говорит директор.

“Я не атестуюсь. Выйдите из кабинета!“, - рассказала о поведении учительницы заместитель директора Шосткинской СОШ №6.

Педагог заявила, что она является хозяином на уроке и грозилась звонить в министерство.

“Мы им начинаем говорить: выходите. Дети поднимаются, а учитель говорит: садитесь! Дети были запуганы, не понимали что им делать“, - говорит Оксана Плацинда.

Когда детей выпустили из класса, нескольким понадобилась медицинская помощь.

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“Я начинаю давление мерить – зашкаливает. 130 на 90 – ну, это очень много, как для таких детей пятого класса. Одного мальчика – стошнило. Побежал в туалет, рвота пошла. Я была в шоке. Я даю чашку, а у нее руки так трясутся. Я такого не видела, чтобы дети так боялись“, - признается медсестра Юлия Золотоноша.

После пережитого некоторые ученики отказались идти в школу, туда пошли родители.

“Мы считаем, что у нее какие-то проблемы или с головой, или с психикой“, - говорят они.

Про нелегкий характер учительницы рассказывает ее сосед, который пришел с родителями.

“Избила одного соседа, моей жене голову тяпкой разрубила за то, что стала на межу. Собрали подписи, вся улица собрала, чтобы ее проверить психиатрически – говорят, таких законов нет“, - утверждает Анатолий Харченко.

Общаться с родителями Нина Кобизько не хочет, а журналистам объясняет, что заперлась, потому что не хотела проходить аттестацию.

“Я закрыла в этом случае на ключ дверь, чтобы уберечь детей от разборок администрации школы“, - говорит педагог.

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По ее словам, ей уже 70, и в следующем году работать уже не будет, о чем предупреждала. Решать конфликт взялась образовательная комиссия. Там обращают внимание на высшую категории учительницы, ее педагогическое звание и солидный стаж.

“Мы сейчас создали комиссию, чтобы разобраться в ситуации, которая сложилась. Послушаем обе стороны и вынесем свои рекомендации“, - заявила заместитель руководителя управления образования Шосткинской РГА Любовь Волошко.

Как сообщалось, в США учительницу уволили за заявление первоклашкам: Санта-Клауса нет.