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У аэропорта Борисполь возникли проблемы с приемом новогодних посылок

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Ограничения будут действовать до 4 января.
Срочные грузы лежат в аэропорту Борисполь, их засыпало снегом
Срочные грузы лежат в аэропорту Борисполь, их засыпало снегом
Facebook \ Евгений Голуб

Международный аэропорт Борисполь в Киевской области в связи с большими сезонными объемами грузов вводит временное ограничение на прибытие импортных грузов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает Экономическая правда.

Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года.

Необходимость временного ограничения возникла из-за резкого увеличения объемов грузов за последние две недели.

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“Ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период...  Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта“, - заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

Как сообщалось, 10 декабря в аэропорту Борисполь жестко сел самолет.

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Теги: Борисполь, посылки, Новый год
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