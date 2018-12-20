У аэропорта Борисполь возникли проблемы с приемом новогодних посылок

Ограничения будут действовать до 4 января.

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Международный аэропорт Борисполь в Киевской области в связи с большими сезонными объемами грузов вводит временное ограничение на прибытие импортных грузов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает Экономическая правда.

Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года.

Необходимость временного ограничения возникла из-за резкого увеличения объемов грузов за последние две недели.

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“Ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период... Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта“, - заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

Как сообщалось, 10 декабря в аэропорту Борисполь жестко сел самолет.