Под Радой снова молится Московский Патриархат

Прихожане боятся, что церковь обяжут называться российской.

Верующие молятся и протестуют под парламентом ostro.org

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Около тысячи прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата проводят молебен под Верховной Радой. Об этом сообщает “ОстроВ“.

Здание парламента усиленно охраняют правоохранители. Верующие пришли выразить протест против ряда законопроектов, которые меняют подчиненность религиозных общин, статус религиозных организаций и определяют правила именования церкви.

Рада сегодня должны рассмотреть законы о статусе религиозных общин и названиях церквей ostro.org

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Это, по словам участников молебна, законопроекты №4128 - об изменении подчиненности религиозных общин, №4511 - об особом статусе религиозных организаций, и 5309 - об изменении названия религиозных организаций.

УПЦ МП все же могут обязать использовать страну происхождения в названии ostro.org

Эти документы в четверг должна рассматривать Верховная Рада. Участники молебна считают, что законопроект №5309 “имеет целью лишить УПЦ ее названия и надеть публичный ярлык “русской церкви“, что может вызвать еще большее напряжение в обществе“.

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Напомним, ранее в БПП предлагали принять закон, который обяжет церкви называться согласно месту их происхождения. Это не позволит УПЦ МП именоваться “украинской“.