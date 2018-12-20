Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Радой снова молится Московский Патриархат

Комментариев: 45
Прихожане боятся, что церковь обяжут называться российской.
Верующие молятся и протестуют под парламентом
Верующие молятся и протестуют под парламентом
ostro.org

Читай также: УПЦ МП созвала внеочередной Синод

Около тысячи прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата  проводят молебен под Верховной Радой. Об этом сообщает “ОстроВ“. 

Здание парламента усиленно охраняют правоохранители. Верующие пришли выразить протест против ряда законопроектов, которые меняют подчиненность религиозных общин, статус религиозных организаций и определяют правила именования церкви.

Рада сегодня должны рассмотреть законы о статусе религиозных общин и названиях церквей
Рада сегодня должны рассмотреть законы о статусе религиозных общин и названиях церквей
ostro.org

Читай также: У Путина назвали создание ПЦУ “раскольнической деятельностью“

Это, по словам участников молебна, законопроекты №4128 - об изменении подчиненности религиозных общин, №4511 - об особом статусе религиозных организаций, и 5309 - об изменении названия религиозных организаций. 

УПЦ МП все же могут обязать использовать страну происхождения в названии
УПЦ МП все же могут обязать использовать страну происхождения в названии
ostro.org

Эти документы в четверг должна рассматривать Верховная Рада. Участники молебна считают, что законопроект №5309 “имеет целью лишить УПЦ ее названия и надеть публичный ярлык “русской церкви“, что может вызвать еще большее напряжение в обществе“. 

Читай также: УПЦ МП будет “по-матерински“ молиться за возвращение “владык-раскольников“

Напомним, ранее в БПП предлагали принять закон, который обяжет церкви называться согласно месту их происхождения. Это не позволит УПЦ МП именоваться “украинской“.

Поделись:
Теги: УПЦ МП, Рада, закон, название, Церковь, рф
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (45)
Отсортировать по дате Вниз
Vesna_Krasna2    20.12.2018, 12:58
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Пете на заметку, кто посеет ветер пожнет бурю.
DARTOV    20.12.2018, 12:51
Оценка:  0
DARTOV
А католиков почему не отделяют, а была бы УКраинская католическая церковь - зато Своя ж....
Woodbrother    20.12.2018, 12:52
Оценка:  0
Woodbrother
Хлябните боярышника. Он лаптям всегда помогает в любых ситуациях.
DARTOV    20.12.2018, 12:50
Оценка:  -1
DARTOV
А вот почему православие дробят? Одна из самых больших православных стран и порвать ее.... Я только ЗА - за отдельную Украинскую церковь, но они уходят от Москвы и приходим к каким то туркам. Бред а не томос.
Хюндай    20.12.2018, 12:53
Оценка:  -1
Хюндай
термос,а не томос
DARTOV    20.12.2018, 12:49
Оценка:  -1
DARTOV
и через несколько лет Россия падет отрезанная от Украины. И Православие там тоже будет развалено.
Woodbrother    20.12.2018, 12:51
Оценка:  0
Woodbrother
Православие на россии развалили в 30-е годы прошлого века, когда уничтожили всех своих священникови повзрывали все свои церкви.
DARTOV    20.12.2018, 12:48
Оценка:  -2
DARTOV
СОРОС - : После победы над коммунизмом, нам нужен раскол православия и распад России. И поможет нам в этом – Украина, где предательство и воровство являются нормой общественной морали. Найдем продажных, ставим их во власть, забираем ресурсы Украины себе и через несколько лет Россия падет отрезанная
DARTOV    20.12.2018, 12:47
Оценка:  -3
DARTOV
Да ничего не добьются. Все решено уже и более продажной и ррады и властей еще не было.
Woodbrother    20.12.2018, 12:47
Оценка:  0
Woodbrother
У вас на москве лапти горят не по детски.
Boxerogos    20.12.2018, 12:41
Оценка:  -2
Boxerogos
Бабушка Виолетта,смени методичку,я в Украине живу.
DARTOV    20.12.2018, 12:38
Оценка:  -4
DARTOV
Была УПЦ МП, а станет ПЦУ Стамбульского Патриархата. И шило на мыло даже нету, т.к. там прав почти нет у нашей церкви. Почитайте словия для Томоса и спросите у священников украинских. Все плются и даже Пэтя молчит. Если бы все было благо, то месяц бы тут скакали от радости и новости были бы весь ме
Woodbrother    20.12.2018, 12:44
Оценка:  0
Woodbrother
Патриарх константинопольский - он вселенский, а гундяев даже на мосвке власти не имеет.
Goga19041984    20.12.2018, 12:29
Оценка:  -1
Goga19041984
Педро из бюджета Украины 150 млн уе уже отвез в турцию Варфоломею, а 6 января после получения очередного транша он повезет 1 млрд для получения бумаги "томос"
Woodbrother    20.12.2018, 12:34
Оценка:  -3
Woodbrother
Это у вас на россии можно так бюджет разворовывать. У нас этот номер не пройдет.
DARTOV    20.12.2018, 12:36
Оценка:  -3
DARTOV
И это наших денег, не его личных. Ото оно и пееедро.
Woodbrother    20.12.2018, 12:42
Оценка:  -1
Woodbrother
Ваших рассейских денег в Украине нет.
Boxerogos    20.12.2018, 12:27
Оценка:  -2
Boxerogos
Вот-представители истинной Украинской Православной Церкви!А перегарный Петя за мешок бабла упросил Варфоломея разрешить создание в Украине Турецкой церкви.
Woodbrother    20.12.2018, 12:37
Оценка:  +1
Woodbrother
На вашей россии православных всего 2% населения. Христианство пришло в Киев , аи не на москву. О какой истине вы тут сказки рассказываете ?
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь