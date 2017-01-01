Украину просят разобраться с мигрантами и коррупцией для продолжения безвиза

Пока визовый режим обратно не вводят, но от страны требуют немедленных действий.

Евросоюз может отменить безвиз, если Украина не прислушается к рекомендациям Еврокомиссии EPA/UPG

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Еврокомиссия критикует Украину в своем ежегодном отчете о выполнении безвизовых требований странами Западных Балкан и Восточного партнерства. Об этом сообщает УНН.

В частности, ведомство обнародовало ряд замечаний к Украине, Грузии и Молдове. Еврокомиссия отмечает, что требования по либерализации визового режима для указанных стран выполняются, но для продолжения режима отмены виз необходимы их немедленые действия.

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В первую очередь, в Еврокомиссии требуют дальнейших усилий для обеспечения устойчивых результатов по решению проблем нелегальной миграции. Хотя меры и были приняты, их недостаточно, говорится в отчете.

"Нерегулярная миграция из Украины, Сербии и Боснии и Герцеговины в ЕС остается высокой", - подчеркнули в ведомстве.

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Кроме того, от Украины нужны дополнительные усилия в борьбе с коррупцией, чтобы обеспечить полное осуществление и устойчивость прошлых реформ, отметила Еврокомиссия, пообещав следить за выполнением требований.

Ранее спикер Андрей Парубий призывал Южную Корею отменить визы для украинцев, ведь с Евросоюзом у нашей страны проблем нет.