Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге мать с ребенком выбросилась с 10 этажа

Комментариев: 2
Женщине было 28 лет, а ее сыну - четыре года.
Девушка выбросилась с балкона между этажами
Девушка выбросилась с балкона между этажами
1kr.ua

Читай также: Трагедии в Подмосковье: мужчина выбросил из окна многоэтажки сына, а женщина выкинула дочь

В Кривом Роге (микрорайон Заречный) четверг, 20 декабря, из окна многоэтажки на 10 этаже выпрыгнула женщина с ребенком, в результате падения оба погибли.

Об этом сообщает Первый Криворожский.

Трагедия произошла около девяти утра. Известно, что девушка не живет в этом доме. Ей было 28 лет, а ее сыну - четыре года. Девушка выбросилась с балкона между этажами, которые не застеклены. Не исключается, что погибшая девушка проживала в Терновском районе.

Как сообщалось 12 февраля 2017 года в Дарницком районе Киева женщина выбросила из окна восьмого этажа ребенка и кота, а следом выпрыгнула сама.

Поделись:
Теги: самоубийство, ребенок, мать, Кривой Рог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ZlobbniyZusul    20.12.2018, 12:39
Оценка:  +2
ZlobbniyZusul
Ладно за себя решила, но кто ей дал право решать за ребёнка? Гореть ей в аду, а ребёнка нужно было пристроить и тогда воплощать своё решение!
dimasvetik    20.12.2018, 12:31
Оценка:  +1
dimasvetik
какой ужас :/
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь