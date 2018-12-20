В Кривом Роге мать с ребенком выбросилась с 10 этажа

Женщине было 28 лет, а ее сыну - четыре года.

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В Кривом Роге (микрорайон Заречный) четверг, 20 декабря, из окна многоэтажки на 10 этаже выпрыгнула женщина с ребенком, в результате падения оба погибли.

Об этом сообщает Первый Криворожский.

Трагедия произошла около девяти утра. Известно, что девушка не живет в этом доме. Ей было 28 лет, а ее сыну - четыре года. Девушка выбросилась с балкона между этажами, которые не застеклены. Не исключается, что погибшая девушка проживала в Терновском районе.

Как сообщалось 12 февраля 2017 года в Дарницком районе Киева женщина выбросила из окна восьмого этажа ребенка и кота, а следом выпрыгнула сама.