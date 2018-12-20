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Европейский суд снял санкции с Азарова

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Суд также обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам экс-премьера Украины.
Санкции ЕС против Азарова отменены
Санкции ЕС против Азарова отменены
EPA/UPG
Европейский суд 19 декабря аннулировал санкции, которые были наложены на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
 
Об этом в четверг, 20 декабря, пишет Радио Свобода, ссылаясь на решение суда.
 

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“Решение Совета ЕС от 5 мая 2015 года, о внесении изменений в решении С 2014 года относительно ограничительных мер в отношении некоторых лиц, организаций и органов, что было связано с ситуацией в Украине, аннулируются, в том пункте, что касается господина Николая Яновича Азарова“, - говорится в решении суда.
 
При этом Европейский суд не только отменил решение о наложении санкций на Азарова, но и обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру его австрийским адвокатам, как в ходе начального судебного разбирательства, так и в процессе апелляции.
 
“Следует “возместить расходы, как на рассмотрение в первой инстанции, так и нынешнюю апелляцию“, - призвал суд Совет ЕС.
 
Напомним, в марте 2015 года ЕС опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении госсредств в Украине. В него вошли отстраненный от власти президент Виктор Янукович, экс-глава администрации главы государства Андрей Клюев и еще 16 украинских чиновников и бизнесменов. Их средства были заморожены на территории ЕС.
 
Как сообщалось 20 декабря, Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его соратников

 

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Теги: Николай Азаров, санкции, суд ЕС
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Комментариев (1)
Shurat77    20.12.2018, 12:49
Оценка:  -1
Shurat77
наконец то правда торжествует!
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