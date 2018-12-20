Путин подсчитал, как вырос рейтинг Порошенко с 25 ноября

Президент РФ назвал текущие рейтинги всех основных кандидатов и снова назвал захват украинских кораблей провокацией.

Путин считает, что Порошенко поднял себе рейтинг за счет интересов народа EPA/UPG

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Президент РФ Владимир Путин подсчитал, насколько Петр Порошенко вырастил себе рейтинг с момента захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина.

Российский лидер снова прокомментировал ситуацию в Азовском море 25 ноября 2018 года, назвав ее предвыборной провокацией. "Констатируем, что это была провокация. Мне кажется, что провокации всегда плохи, провокация рассчитана на обострение ситуации", - повторился Путин.

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"Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий? Понятно, там выборы, им нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента", - подчеркнул он.

"Я имею ввиду действующего президента, действующей власти. Но это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа. Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор", - уточнил Путин.

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Комментируя удачность "провокации", президент РФ заявил: "Ну, с точки зрения повышения рейтинга, может быть. Рейтинг у Петра Алексеевича, вроде, подрос, он теперь с 5 позиции переместился где-то на 2-3, колебания около 15%, Юлия Владимировна - у нее 20% с лишним, а все остальные - Зеленский, Бойко у них в районе 12%".

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"В этом смысле он свою задачу выполнил, за счет интересов страны. Это плохой способ поднятия рейтинга", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что проход украинских военных кораблей через Керченский пролив в будущем станет новой провокацией.