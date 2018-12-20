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В Одессе произошла давка за бесплатными подарками

Комментариев: 5
Дети толпились за новогодними подарками на Думской площади, где накануне зажгли главную елку города.
В Одессе произошла давка за бесплатными подарками
© Олег Коваленко / Facebook
Фото 1/4
  • В толпе было много детей
  • В толпе было много детей
  • В толпе было много детей
  • В толпе было много детей
В Одессе произошла давка за бесплатными подарками
В толпе было много детей
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В Одессе на Думской площади в среду, 19 декабря, возле местного горсовета произошла давка за бесплатными детскими новогодними подарками, где накануне зажглась главная елка в городе.

Об этом сообщила одесская общественница Екатерина Маденс на своей странице в Facebook.

Судя по опубликованным фотографиям, в толпе были в основном дети.

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“У меня только один вопрос к господину Геннадию Труханову (мэр Одессы – ред.): А почему в этой толпе нет ваших детей и внуков? Почему они не толкаются с другими детками за бесплатными подарками?“, – задалась вопросом Маденс.

Как сообщалось 17 декабря, на Дерибасовской подрались Деды Морозы.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: дети, подарки, Одесса, толпа, Труханов
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Комментариев (5)
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foster12    20.12.2018, 13:21
Оценка:  0
foster12
Что означает - "бесплатные подарки" ?
ПОДАРОК в принципе не может быть ПЛАТНЫМ, потому что он ПОДАРОК.....
Зорян_и_Шкиряк    20.12.2018, 13:13
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Давка??? Я не пойму: Одесса - это что, русский мир? Или еврейский? Просто настоящие украинцы не опустятся до такого самоунижения!
Coюзник    20.12.2018, 13:18
Оценка:  -1
Coюзник
Более чем уверен что за провакацию с детьми организаторы этого беспредела ответят по закону ...
Зорян_и_Шкиряк    20.12.2018, 13:34
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Скорее всего, всё это организовали российские спецслужбы для телесюжета.
Gagarinn    20.12.2018, 13:36
Оценка:  0
Gagarinn
Ну хоть не слопаты
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