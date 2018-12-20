В Одессе произошла давка за бесплатными подарками
Дети толпились за новогодними подарками на Думской площади, где накануне зажгли главную елку города.
В Одессе произошла давка за бесплатными подарками
© Олег Коваленко / Facebook
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В Одессе произошла давка за бесплатными подарками
В толпе было много детей
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В Одессе на Думской площади в среду, 19 декабря, возле местного горсовета произошла давка за бесплатными детскими новогодними подарками, где накануне зажглась главная елка в городе.
Об этом сообщила одесская общественница Екатерина Маденс на своей странице в Facebook.
Судя по опубликованным фотографиям, в толпе были в основном дети.
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“У меня только один вопрос к господину Геннадию Труханову (мэр Одессы – ред.): А почему в этой толпе нет ваших детей и внуков? Почему они не толкаются с другими детками за бесплатными подарками?“, – задалась вопросом Маденс.
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