Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинский журналист забросал Путина вопросами об агрессии РФ

Комментариев: 7
Президент России заявил, что во всех бедах на Донбассе виновата Украина, и ничего не изменится даже с его отставкой.
Путина забросали неудобными вопросам об Украине
Путина забросали неудобными вопросам об Украине
EPA/UPG

Читай также: Путин подсчитал, как вырос рейтинг Порошенко с 25 ноября

Украинский журналист Роман Цимбалюк забросал президента РФ Владимира Путина вопросами об агрессии России в Украине. Об этом сообщает Обозреватель.

Вначале Путин вообще не дал слова украинскому журналисту, резко заявив пресс-секретарю Дмитрию Пескову: "Мои коллеги мне говорили, что лучше не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал тут устроить?". 

Но после, ответив на вопрос российского журналиста о захвате украинских кораблей в Керченском проливе, он вернулся к Цимбалюку. Последний фактически бомбардировал российского президента рядом острых вопросов.

Читай также: Под Радой снова молится Московский Патриархат

"Скандал я не буду устраивать. Владимир Владимирович, я хотел спросить, а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Вот там же нищета под вашим руководством, а люди превратились в рабов России. Вот боитесь ядерной войны, а одновременно к войне с НАТО готовитесь", - начал он. 

Читай также: В Литве задержали нескольких российских шпионов

"А по сути, стреляете в граждан Украины. Это же вы как верховный главнокомандующий отдали приказ стрелять по морякам? И вот у меня вопрос: каковы условия обмена? И если можно по выборам: вы говорите, рейтинги анализируете? Складывается впечатление, что вмешиваетесь тем самым в избирательный процесс, как когда-то делали в США?", - добавил Цимбалюк. 

"Не кажется ли вам, что может так получиться, что прямого диалога между президентом Украины и России не будет до того момента, пока вы не поменяете место работы?" - спросил журналист.

Читай также: В Москве обсуждают качества нового президента Украины

Путин ответил, что в страданиях людей на Донбассе виновата Украина. "Вы считаете этих людей гражданами своей страны? Скажите, пожалуйста, кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти", - возмутился он.

"И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день люди гибнут, мирные причем. Мирные! Вот мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории", - заявил президент РФ. 

Читай также: Путин назвал угрозы разрыва ракетного договора

Эта помощь нужна для того, чтобы людей на Донбассе "окончательно там не раздавили, не съели и не порвали", заверил Путин. 

"Попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны нынешней киевской власти, они обречены на провал. Вот это надо понять", - подчеркнул российский лидер.

Читай также: В РФ упростили получение гражданства для украинцев

Комментируя свою возможную отставку и ее влияние на отношения с Украиной, Путин отметил, что дело не в персоналиях в Кремле: "Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле".

Читай также: У Путина назвали создание ПЦУ "раскольнической деятельностью"

Обмен украинских военнопленных моряков Путин считает возможным только после окончания расследования по их делу в РФ.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что признание ОРДЛО на официальном уровне приведет к потере Россией всей остальной Украины.

Поделись:
Теги: рф, Путин, Донбасс, Украина, журналист
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Sirko_1111    20.12.2018, 13:50
Оценка:  -3
Sirko_1111
Прошу за Цимбалюка не беспокоится. У него гонорар минимум 10 тысяч рублей за передачу.
WTF2wtf    20.12.2018, 13:51
Оценка:  +1
WTF2wtf
Да хоть миллион.
Как это оправдывает ведение Путиным войны против Украины?
Как это оправдывает тысячи жертв от его этих хотелок?
Как оправдывает опущенный Путиным Донбасс в российской оккупации?
Коляка    20.12.2018, 13:33
Оценка:  +2
Коляка
Цимбалюк одержим и кастрюля к голове у него приросла на всегда.... Понять и простить его можно, даже можно скинуться на его лечение!
WTF2wtf    20.12.2018, 13:49
Оценка:  -2
WTF2wtf
Что вам не понравилось в данном случае?
То, что задавал актуальные и "горячие" вопросы по нынешним делам президента России, а не лизал ему зад, как принято у росмедиа?
WTF2wtf    20.12.2018, 13:50
Оценка:  -1
WTF2wtf
Нельзя прямые вопросы царю задавать о его войне в Украине?
WTF2wtf    20.12.2018, 13:21
Оценка:  -4
WTF2wtf
Закроют въезд в россию этому журналисту?
Царю не нравятся вопросы о его реальных делах.
NYKITA    20.12.2018, 13:38
Оценка:  +3
NYKITA
При дворе - должны быть все . Шуты журналисты.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь