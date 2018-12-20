Украинский журналист забросал Путина вопросами об агрессии РФ
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Украинский журналист Роман Цимбалюк забросал президента РФ Владимира Путина вопросами об агрессии России в Украине. Об этом сообщает Обозреватель.
Вначале Путин вообще не дал слова украинскому журналисту, резко заявив пресс-секретарю Дмитрию Пескову: "Мои коллеги мне говорили, что лучше не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал тут устроить?".
Но после, ответив на вопрос российского журналиста о захвате украинских кораблей в Керченском проливе, он вернулся к Цимбалюку. Последний фактически бомбардировал российского президента рядом острых вопросов.
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"Скандал я не буду устраивать. Владимир Владимирович, я хотел спросить, а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Вот там же нищета под вашим руководством, а люди превратились в рабов России. Вот боитесь ядерной войны, а одновременно к войне с НАТО готовитесь", - начал он.
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"А по сути, стреляете в граждан Украины. Это же вы как верховный главнокомандующий отдали приказ стрелять по морякам? И вот у меня вопрос: каковы условия обмена? И если можно по выборам: вы говорите, рейтинги анализируете? Складывается впечатление, что вмешиваетесь тем самым в избирательный процесс, как когда-то делали в США?", - добавил Цимбалюк.
"Не кажется ли вам, что может так получиться, что прямого диалога между президентом Украины и России не будет до того момента, пока вы не поменяете место работы?" - спросил журналист.
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Путин ответил, что в страданиях людей на Донбассе виновата Украина. "Вы считаете этих людей гражданами своей страны? Скажите, пожалуйста, кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти", - возмутился он.
"И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день люди гибнут, мирные причем. Мирные! Вот мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории", - заявил президент РФ.
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Эта помощь нужна для того, чтобы людей на Донбассе "окончательно там не раздавили, не съели и не порвали", заверил Путин.
"Попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны нынешней киевской власти, они обречены на провал. Вот это надо понять", - подчеркнул российский лидер.
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Комментируя свою возможную отставку и ее влияние на отношения с Украиной, Путин отметил, что дело не в персоналиях в Кремле: "Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле".
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Обмен украинских военнопленных моряков Путин считает возможным только после окончания расследования по их делу в РФ.
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что признание ОРДЛО на официальном уровне приведет к потере Россией всей остальной Украины.
Как это оправдывает ведение Путиным войны против Украины?
Как это оправдывает тысячи жертв от его этих хотелок?
Как оправдывает опущенный Путиным Донбасс в российской оккупации?
То, что задавал актуальные и "горячие" вопросы по нынешним делам президента России, а не лизал ему зад, как принято у росмедиа?
Царю не нравятся вопросы о его реальных делах.