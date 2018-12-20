В Нацполиции создадут авиационное подразделение

В структуре Национальной полиции Украины в 2019 году будет создано отдельное авиационное подразделение.

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В 2019 году будет создано отдельное авиационное подразделение в структуре Национальной полиции Украины.

Об этом заявил в четверг, 20 декабря, председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба его ведомства.

“В 2019 году будет создано отдельное авиационное подразделение полиции. Оно обеспечит поддержку публичной безопасности, доступ к труднопроходимым местам, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий“, - отметил Князев.

По его словам, подразделение также будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации

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“Вертолет одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на событие и оказания неотложной помощи пострадавшим“, - пояснил Князев.

Также сообщалось, что к концу 2018 года подразделения МВД Украины получат первые четыре вертолета французской фирмы Airbus Helicopters. 27 марта в МВД объяснили, зачем они купили 55 вертолетов.