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Грипп и ОРВИ: Эпидемпорог уже превышен в 9 областях

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В Украине еще нет эпидемии гриппа.
Эпидемический порог по Украине превышен на на 6,7%
Эпидемический порог по Украине превышен на на 6,7%
unian.net

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 213 тысяч человек. В Украине нет эпидемии гриппа, но эпидемические пороги превышены в 9 областях.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 553,5 на 100 тысяч населения, что на 6,7% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областях.

“Превышение эпидемического порога не означает, что в этих областях эпидемия гриппа“, - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, грипп стал причиной двух летальных случаев в Харькове.

 

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Теги: ОРВИ, грипп, Минздрав
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