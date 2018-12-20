Путин пугает кровопролитием и считает, что Варфоломей заработает на ПЦУ

Российский президент заявил, что власть Украины и Госдеп США вмешались в дела церкви.

Путин рассказал, что думает о создании новой церкви в Украине EPA/UPG

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Президент РФ Владимир Путин назвал создание в Украине автокефальной церкви в Украине беспрецедентным вмешательством государства в дела церкви.

Во время пресс-конференции президент РФ прокомментировал происходящее в православном мире, заявив, что в ситуации в Украине ничего хорошего нет.

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По его мнению, церковь была создана в преддверие выборов для поднятия рейтинга Петра Порошенко, кроме того, на это могла быть прямая подсказка из Госдепа США.

“То, что сейчас происходит в православии, это просто уму непостижимо.Такого не было еще никогда со времен СССР, - возмущен он. - В Украине создали объединенную раскольническую церковь, стамбульского прихода. Не нравится московского прихода? Будет стамбульского“

“Тот факт, что спецпредставитель Госдепартамента США звонил в Киев, чтобы обсудить этот вопрос - это беспрецедентно“, - подчеркнул Путин.

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Он считает, что Православная Церковь Украины будет куда менее независимой, чем УПЦ МП. При этом, называя церковь, Путин оговорился: “РПЦ Московского Патриарха...“

“Я имею ввиду, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата - она ведь была полностью независимой. Они делали все самостоятельно, в том числе - избирали иерархов. Единственная связь была - духовная. Единственное, что упоминали во время служений патриарха“, - отметил Путин, уточнив название церкви.

“Сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата“, - заявил президент России.

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По мнению президента РФ, Варфоломей мог согласиться предоставить Томос об автокефалии Украине, чтобы впоследствии зарабатывать на украинском православии: “Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея - подчинить территорию и потом зарабатывать на этом“.

Кроме того, по мнению Путина, в Украине уже начался передел церковных приходов.

“Передел уже начался, и это может быть кровопролитие. Не хотелось бы такого. Жалко людей, которые просто отстаивают свою церковь“, - заявил президент РФ.

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Ранее Владимира Путина забросали неудобными вопросами об агрессии РФ в Украине.