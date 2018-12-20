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Путин пугает кровопролитием и считает, что Варфоломей заработает на ПЦУ

Комментариев: 33
Российский президент заявил, что власть Украины и Госдеп США вмешались в дела церкви.
Путин рассказал, что думает о создании новой церкви в Украине
Путин рассказал, что думает о создании новой церкви в Украине
EPA/UPG

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Президент РФ Владимир Путин назвал создание в Украине автокефальной церкви в Украине беспрецедентным вмешательством государства в дела церкви. 

Во время пресс-конференции президент РФ прокомментировал происходящее в православном мире, заявив, что в ситуации в Украине ничего хорошего нет.

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По его мнению, церковь была создана в преддверие выборов для поднятия рейтинга Петра Порошенко, кроме того, на это могла быть прямая подсказка из Госдепа США.

“То, что сейчас происходит в православии, это просто уму непостижимо.Такого не было еще никогда со времен СССР, - возмущен он. - В Украине создали объединенную раскольническую церковь, стамбульского прихода. Не нравится московского прихода? Будет стамбульского“

“Тот факт, что спецпредставитель Госдепартамента США звонил в Киев, чтобы обсудить этот вопрос - это беспрецедентно“, - подчеркнул Путин.

 

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Он считает, что Православная Церковь Украины будет куда менее независимой, чем УПЦ МП. При этом, называя церковь, Путин оговорился: “РПЦ Московского Патриарха...“

“Я имею ввиду, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата - она ведь была полностью независимой. Они делали все самостоятельно, в том числе - избирали иерархов. Единственная связь была - духовная. Единственное, что упоминали во время служений патриарха“, - отметил Путин, уточнив название церкви.

“Сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата“, - заявил президент России.

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По мнению президента РФ, Варфоломей мог согласиться предоставить Томос об автокефалии Украине, чтобы впоследствии зарабатывать на украинском православии: “Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея - подчинить территорию и потом зарабатывать на этом“.

Кроме того, по мнению Путина, в Украине уже начался передел церковных приходов.

“Передел уже начался, и это может быть кровопролитие. Не хотелось бы такого. Жалко людей, которые просто отстаивают свою церковь“, - заявил президент РФ.

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Ранее Владимира Путина забросали неудобными вопросами об агрессии РФ в Украине.

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Теги: РФ, ПЦУ, УПЦ МП, путин, Украина
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Комментариев (33)
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Жеральд    20.12.2018, 14:49
Оценка:  -1
Жеральд
Боже мой,какой белый и пушистый заговорил...Чечня,Грузия,Приднест ровье,Сирия,Крым,Украина,Луганск, Донецк - везде смерти,кровь,разруха...Везде там россиянский сапог....
Vesna_Krasna2    20.12.2018, 14:47
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Хомяку срочно укол от бешенства, на людей кидается , да и пальцы скоро сотрет.
Гоша_Мин    20.12.2018, 14:39
Оценка:  -4
Гоша_Мин
Ну всё))))) старая пердунья включила минусовку)))))
Rillot    20.12.2018, 14:35
Оценка:  +6
Rillot
А то что у него под боком московская церковь стамбульского прихода он не заметил???!!! ...
Гоша_Мин    20.12.2018, 14:39
Оценка:  -7
Гоша_Мин
пидRillot
Не лезь в политику и веру, занимайся соим срамным делом.
Woodbrother    20.12.2018, 14:27
Оценка:  +8
Woodbrother
Какое дело россии , до событийв Украине ? В Украине всем глубоко наплевать на мнение вождя рассиан.
Гоша_Мин    20.12.2018, 14:29
Оценка:  -9
Гоша_Мин
Тu deviens responsable pour toujours de се que tu as apprivoise
Woodbrother    20.12.2018, 14:32
Оценка:  +4
Woodbrother
Allah
Гоша_Мин    20.12.2018, 14:33
Оценка:  -10
Гоша_Мин
Воистину.
Мыкола    20.12.2018, 14:15
Оценка:  -10
Мыкола
Появились сведения, что Варфоломей требует до вручения Томоса отдать в его распоряжение 38 храмов в Украине, где бы службы были по уставу греческой церкви и тексты используемые при богослужении тоже были переписаны с греческих.А чтобы их перевести и распространить в Украине он запросил 150 млн.дол
Гоша_Мин    20.12.2018, 14:17
Оценка:  -10
Гоша_Мин
А я считаю, службу в этой новой секте, нужно вести на турецком языке)))
Woodbrother    20.12.2018, 14:18
Оценка:  +8
Woodbrother
мЫкола - а чего греческой а не турецкой. Вам что , в обед новую методичку занесли ?
Гоша_Мин    20.12.2018, 14:21
Оценка:  -9
Гоша_Мин
Конечно на турецком. Вот в этом, старая пердунья, я тебя поддерживаю))
Woodbrother    20.12.2018, 14:22
Оценка:  +7
Woodbrother
Гоша_Мин - у вас русская культурка уже лезит совсех дыр. Вам пора сходить на дырку в полу .
Гоша_Мин    20.12.2018, 14:23
Оценка:  -9
Гоша_Мин
Ты считаешь, я там тебя увижу?
Woodbrother    20.12.2018, 14:25
Оценка:  +7
Woodbrother
Если вам нужна сторонняя помощь в сортире, попросите мЫколу. Он ведь сидит рядом с вами за соседним компом.
Гоша_Мин    20.12.2018, 14:28
Оценка:  -10
Гоша_Мин
Старая пердунья, а ты разве уже не работаешь в сортирах?
виджай    20.12.2018, 14:01
Оценка:  +4
виджай
а это не твоё сАбачье дело,пацак.
TarasChuprynka    20.12.2018, 13:59
Оценка:  +5
TarasChuprynka
Всі, хто захищається від російської гібридної аресії ( в. т. ч духовної) - всі агенти ЦРУ. Ага.
NYKITA    20.12.2018, 13:57
Оценка:  +5
NYKITA
Как можно доказывать ? что Москва крестила Русь и Строила Киев
Гоша_Мин    20.12.2018, 14:02
Оценка:  -7
Гоша_Мин
Запомни, крещение Руси началось в Херсонесе (в те времена – Корсунь)...а это Россия)))
TarasChuprynka    20.12.2018, 14:04
Оценка:  +5
TarasChuprynka
Гоша. це винайшов видатний історик Путлер?
Гоша_Мин    20.12.2018, 14:15
Оценка:  -9
Гоша_Мин
Извини, я твой свинячий язык не понимаю.
Кстати, я так понимаю, укрверсия БМ тоже существует. Может тебе туда....или куда нибудь еще???)))
TarasChuprynka    20.12.2018, 14:02
Оценка:  +5
TarasChuprynka
Сам зрозумів, що написав?
Alcoolique    20.12.2018, 13:49
Оценка:  +7
Alcoolique
петушара
Гоша_Мин    20.12.2018, 13:54
Оценка:  -9
Гоша_Мин
)))))
Даже стесняюсь спросить твоё отчество)))
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