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"Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За життя" и БПП лидируют в рейтингах, - пул социологов

Комментариев: 5
"Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За життя" и БПП лидируют в рейтингах, - пул социологов

“Батькивщина“, “Оппозиционная платформа – За життя“ и “Блок Петра Порошенко“ возглавили рейтинг партий, которые получают наибольшую поддержку среди украинцев. Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой “Социопрогноз“, обнародованного в Киеве на пресс-конференции в ИА “Укринформ“.

Согласно данным соцопроса, 25% определившихся избирателей, которые намерены голосовать, отдадут свои голоса на следующих парламентских выборах партии “Батькивщина“ Юлии Тимошенко. На втором месте находится “Оппозиционная платформа – За життя“ Вадима Рабиновича. За нее готовы проголосовать 13,5% украинцев. На третьем месте – “Блок Петра Порошенко“ с 13,3% поддержки. Далее следует “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко с 12,9% поддержки. Радикальная партия Олега Ляшко набирает 9,9% голосов. “Самопомич“ Андрея Садового – 5%.

По словам руководителя аналитической группы “Социопрогноз“ Михаила Пересунько, 36% опрошенных украинцев точно намерены голосовать на парламентских выборах, еще 40% ответили, что скорее всего будут голосовать на выборах в Верховную Раду.

Пересунько также отметил, что электоральная активность украинцев на предстоящих президентских выборах также находится на достаточно высоком уровне. Так, 45% опрошенных ответили, что пойдут на президентские выборы, 33% сказали, что скорее пойдут. Точно не пойдут 11% респондентов.

На первом месте среди определившихся избирателей, которые намерены голосовать на выборах президента, находится Юлия Тимошенко, у которой 24,5% поддержки. На втором месте находится Юрий Бойко с 13,1 % поддержки. Столько же избирателей готовы отдать голоса за действующего президента Петра Порошенко. За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 12,7% определившихся респондентов. За ним следует Олег Ляшко, у которого 10,8% поддержки. За мэра Львова Андрея Садового готовы отдать голоса 6,4% определившихся избирателей. Александр Шевченко имеет 3% поддержки, Евгений Мураев – 2,4%.

Опрос был проведен с 7 по 18 декабря 2018 года в 24-х областях Украины и г. Киеве (исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего было опрошено 2022 респондента. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,36 - 2,24 процента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента “с глазу на глаз“.

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Комментариев (5)
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КимЧенПых    20.12.2018, 14:18
Оценка:  0
КимЧенПых
"за життя"?....любит БМ своего Рабэ
weller    20.12.2018, 13:42
Оценка:  +3
weller
какие там 13.1--3.1 от силы
atos    20.12.2018, 14:02
Оценка:  0
atos
Точнее - 0,000003%
NYKITA    20.12.2018, 13:41
Оценка:  +4
NYKITA
Это рейтинг заказной.
Коляка    20.12.2018, 13:38
Оценка:  -1
Коляка
Все понятно, это народ обманываться рад - расходимся... Ничего Украину не учит.... Каждый президент, всё хуже и хуже...
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