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Оккупационный суд в Крыму оставил под арестом еще двоих моряков

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При этом пребывание Сергея Попова в СИЗО сократили на один день.
Украинских моряков одного за другим оставляют под арестом
Украинских моряков одного за другим оставляют под арестом
ru.krymr.com

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В четверг суд отказался отпустить из-под ареста еще двоих украинских военнопленных моряков - Сергея Попова и Богдана Головаша. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Такие решения сегодня приняли судьи оккупационного Верховного суда Крыма Галина Редько и Сергей Рубанов.

При этом Попову на сутки сократили срок пребывания в московском СИЗО. Таким образом, он должен выйти из-под стражи 24 января. Сам Попов подчеркнул, что виновным себя не считает и скрыватьс яот сдедствия не намерен.

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В среду Верховный суд Крыма уже оставил под арестом четверых украинских военнопленных - моряков буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза и Юрия Будзыло и моряков катера "Никополь" Андрея Опрыско и  Сергея Цыбизова. 

Заседание по делу матроса "Яны Капу" Виктора Беспальченко перенесли на 21 декабря.​

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Теги: моряки, суд, корабли, Крым, Азов, арест
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