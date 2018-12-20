УПЦ МП придется добавить к своему названию РПЦ

Парламент обязал Московский Патриархат указать название страны-агрессора.

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Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба парламента в Twitter.

#Рада8 прийняла #ЗП5309 про внесен. змін до ЗУ про свободу совісті та релігійні організації щодо назви релігійних орг., які входять до с-ри релігійної орг., керівний центр якої знаход. за межами України в державі, яка ЗУ визнана такою, що здійснила військову агресію проти України pic.twitter.com/PfFt9p46Ev — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 20 декабря 2018 г.

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Рада обязала религиозные организации, руководящий центр которых находится в стране, признанной страной-агрессором, указывать название этой страны в своем названии.

Таким образом, УПЦ МП придется отобразить принадлежность к РПЦ в своем названии.

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Ранее около тысячи прихожан УПЦ МП пришли под Раду, чтобы выразить протест против принятия новых законов о религиозных организациях.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине уже начался передел приходов, а на новой украинской церкви заработает Вселенский Патриарх Варфоломей.