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УПЦ МП придется добавить к своему названию РПЦ

Комментариев: 37
Парламент обязал Московский Патриархат указать название страны-агрессора.
Рада обязала УПЦ МП указывать РПЦ в своем названии
Рада обязала УПЦ МП указывать РПЦ в своем названии
ostro.org

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Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба парламента в Twitter.

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Рада обязала религиозные организации, руководящий центр которых находится в стране, признанной страной-агрессором, указывать название этой страны в своем названии.

Таким образом, УПЦ МП придется отобразить принадлежность к РПЦ в своем названии.

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Ранее около тысячи прихожан УПЦ МП пришли под Раду, чтобы выразить протест против принятия новых законов о религиозных организациях.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине уже начался передел приходов, а на новой украинской церкви заработает Вселенский Патриарх Варфоломей.

 

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Теги: закон, ПЦУ, УПЦ МП, Рада, РФ
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Комментариев (37)
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Хитрый-Лыс    20.12.2018, 16:23
Оценка:  0
Хитрый-Лыс
Как прихожанин УПЦ ничего не имею против названия "УПЦ в составе Русской православной Церкви". Может быть православные верующие( и не только) будут изучать историю нашей страны и узнают, что русские и украинцы один русский народ, и всего 100 лет назад нас величали - великороссы и малороссы.
Мыкола    20.12.2018, 16:10
Оценка:  0
Мыкола
Из интернета: Варфоломей захотел получить в непосредственное управление 38 соборов Украины , плюс служба согласно канонам греческой церкви. для чего необходимо переработать всю церковную литературу, используемую при проведении службы.А для этого ему надо еще 150 млн.долл. ! Вот такая автокефалия !
fkrfyfan    20.12.2018, 15:38
Оценка:  -1
fkrfyfan
Тогда вновь созданная секта должна называться УПЦ (ТП) - турецкого патриархата
ГалутинаНеТупая_    20.12.2018, 15:56
Оценка:  -2
ГалутинаНеТупая_
порошеновская церковь никакого отношения к православию не имеет.
Хитрый-Лис    20.12.2018, 15:27
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Украинская православная церковь Московского Патриархата за Поребриком.
И нейтрально и не обидно, и закон соблюдён.
Shurat77    20.12.2018, 15:26
Оценка:  -1
Shurat77
почитал "закон" почитал статут УПЦ и ПЦУ, могу сказать что рада обязала ПЦУ называтся турецким патриархатом, ибо в статуте УПЦ четко написано что "Українська Православна Церква є самостійною і незалежною у своєму управлінні та устрої" ПЦУ это псиная секта.
TATOS    20.12.2018, 15:58
Оценка:  +1
TATOS
Какая же она "українська, самостійна, та ще й незалежна", если в ней московские попы верховодят ?
gtrrewy    20.12.2018, 15:18
Оценка:  +1
gtrrewy
Это унижение вовсе не для России а для миллионов украинских прихожан. Идёт генеральная подготовка к этническим чисткам по языковому и территориальному признаку. Областей, с объявленным военным положением, касается.
Хитрый-Лис    20.12.2018, 15:24
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Ой,ой,ой знамо мы ваши опасения "Рюцкого мира" путин прийди путин пАмАги... А шиш вам. Сказано за пОребрик значить за пОребрик.
Гоша_Мин    20.12.2018, 15:28
Оценка:  -4
Гоша_Мин
Быстро вы забыли, кугуты вонючие, как в схронах сидели и друг дружку в очко имели)))
Ничего, напомним))
YaYarick    20.12.2018, 15:27
Оценка:  +2
YaYarick
А почему Вы думаете, что кто-то хочет унизить россию? Просто, простой прихожанин имеет право знать в какую церковь он идет. Да и что обидного в этом названии?
Гоша_Мин    20.12.2018, 15:30
Оценка:  -3
Гоша_Мин
Нужно добавить в название новой секты, турецкого патриархата?
Пусть люди знают куда ходят.
YaYarick    20.12.2018, 15:32
Оценка:  +3
YaYarick
Легко, если так решит парламент. Ну, а не решит, то так и останется)))
Гоша_Мин    20.12.2018, 15:34
Оценка:  -4
Гоша_Мин
Лошара, какой парламент? Церковь отделена от государства.
YaYarick    20.12.2018, 15:54
Оценка:  +1
YaYarick
Ты хочешь, сказать, что если такой придурок как ты, захочет организовать церковь люцифера с жертвоприношениями, то государство не должно вмешиваться? Государство определяет правовое поле, а церковь уже существует в этом поле. Никакое это не вмешательство
s-e-r    20.12.2018, 15:54
Оценка:  -1
s-e-r
Ты больной!
Goga19041984    20.12.2018, 15:08
Оценка:  +1
Goga19041984
в Европейский Суд подавать надо. он сразу же определит что рада принял бредозакон, даже не юристу ясно что бред ибо проголосовали про переименование тех кого в помине ни в одном документе нет.
fkrfyfan    20.12.2018, 15:07
Оценка:  0
fkrfyfan
Идиоты в парламенте ещё раз подтвердили что церковь на украине отделена от государства.
YaYarick    20.12.2018, 15:30
Оценка:  +2
YaYarick
А на россии, церковь отделена от государства? Их политики не только в дела своей церкви вмешиваются, они даже в дела нашей церкви умудряются влезть.
Гоша_Мин    20.12.2018, 15:35
Оценка:  -2
Гоша_Мин
Давай пример...или ты трепло.
YaYarick    20.12.2018, 16:07
Оценка:  +1
YaYarick
Тебе мало примеров? Почитай высказывания рос политиков о нашей церкви. Каждый день кто-то, что-то говорит. Им то какая разница, что происходит в другой стране, чего они сюда лезут? Сможешь найти, что путин думает, скажем, о словацкой церкви? Или македонской? Сомневаюсь. А про украинскую- пожалуйста.
Гоша_Мин    20.12.2018, 15:04
Оценка:  +1
Гоша_Мин
А в название новой секты, добавят в название "турецкого патриархата"???
doc1    20.12.2018, 15:02
Оценка:  -4
doc1
Просто ШИКАРНО! Давно надо было так!
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