УПЦ МП придется добавить к своему названию РПЦ
Читай также: Священникам УПЦ МП запретили служить на фронте
Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба парламента в Twitter.
#Рада8 прийняла #ЗП5309 про внесен. змін до ЗУ про свободу совісті та релігійні організації щодо назви релігійних орг., які входять до с-ри релігійної орг., керівний центр якої знаход. за межами України в державі, яка ЗУ визнана такою, що здійснила військову агресію проти України pic.twitter.com/PfFt9p46Ev— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 20 декабря 2018 г.
Читай также: Православным белорусам запретили молиться в новообразованной ПЦУ
Рада обязала религиозные организации, руководящий центр которых находится в стране, признанной страной-агрессором, указывать название этой страны в своем названии.
Таким образом, УПЦ МП придется отобразить принадлежность к РПЦ в своем названии.
Читай также: Порошенко летит на вручение Томоса вместе с Епифанием
Ранее около тысячи прихожан УПЦ МП пришли под Раду, чтобы выразить протест против принятия новых законов о религиозных организациях.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине уже начался передел приходов, а на новой украинской церкви заработает Вселенский Патриарх Варфоломей.
И нейтрально и не обидно, и закон соблюдён.
Ничего, напомним))
Пусть люди знают куда ходят.