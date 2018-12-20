Главную елку Украины признали самой красивой в Европе

Украина победила в рейтинге лучших рождественских елок Европы. Составители рейтинга рекомендуют Киев тем, кто ищет аутентичность, снег, и традиции.

Елка на Софийской площади в Киеве возглавила рейтинг лучших рождественских елок Европы.

Оценивал уровень новогодних красавиц сайт European Best Destinations.

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Рейтинг, в который вошли 16 городов, составляется на основе отзывов путешественников со всего мира, проголосовавших за самые красивые рождественские елки. Второе и третье места в рейтинге заняли рождественские елки в Вильнюсе и Риме.

“Столица Украины - идеальное место для путешественников, которые ищут аутентичность, снег, традиции. В Киеве не одна, а несколько рождественских ярмарок. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых елок в Европе на Софийской площади“, - отмечают авторы рейтинга.

Однако, стоит отметить, что составители рейтинга проиллюстрировали свою публикацию фотографией, на которой изображена новогодняя елка-2016/17 на Софийской площади. В то время, как новую елку торжественно открыли в Киеве 19 декабря и она несколько отличается от елок прошлых годов.