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Главную елку Украины признали самой красивой в Европе

Комментариев: 5
Украина победила в рейтинге лучших рождественских елок Европы. Составители рейтинга рекомендуют Киев тем, кто ищет аутентичность, снег, и традиции.
Киевская елка победила в европейском конкурсе рождественских елок
Киевская елка победила в европейском конкурсе рождественских елок
europeanbestdestinations.com

Елка на Софийской площади в Киеве возглавила рейтинг лучших рождественских елок Европы.

Оценивал уровень новогодних красавиц сайт European Best Destinations.

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Рейтинг, в который вошли 16 городов, составляется на основе отзывов путешественников со всего мира, проголосовавших за самые красивые рождественские елки. Второе и третье места в рейтинге заняли рождественские елки в Вильнюсе и Риме.

“Столица Украины - идеальное место для путешественников, которые ищут аутентичность, снег, традиции. В Киеве не одна, а несколько рождественских ярмарок. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых елок в Европе на Софийской площади“, - отмечают авторы рейтинга.

Однако, стоит отметить, что составители рейтинга проиллюстрировали свою публикацию  фотографией, на которой изображена новогодняя елка-2016/17 на Софийской площади. В то время, как новую елку торжественно открыли в Киеве 19 декабря и она несколько отличается от елок прошлых годов.

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Теги: рейтинг, Европа, Киев, елка, Новый год
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Комментариев (5)
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Coюзник    20.12.2018, 15:52
Оценка:  +1
Coюзник
Даже не могу представить как это пропустилили положительную новость про Украину через череду новостей типа "Все пропало"
Coюзник    20.12.2018, 15:53
Оценка:  +1
Coюзник
Украина мощное динамически развивающееся государство ... не смотря на все препоны, войну и коррупцию ...
Колишній-східняк    20.12.2018, 15:45
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Это они настоящую Йолку не видели...
gtrrewy    20.12.2018, 15:27
Оценка:  0
gtrrewy
Прям не жизнь, а череда сплошных пэрэмог.
Viktor    20.12.2018, 16:15
Оценка:  0
Viktor
Самое опасное в мире существо - ЖАБА. Столько людей задавила!
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