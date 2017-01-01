В Черновцах задержана банда с экс-сотрудником МВД

Преступники нападали на бизнесменов.

В Черновицкой области сотрудники полиции задержали банду, которая занималась похищениями, избиениями и вымогательством.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Полицейские установили, что четверо мужчин в возрасте от 27 до 48 лет, занимались вымогательством, похищением людей и незаконным завладением транспортными средствами. Один из членов группы является бывшим работником милиции. Все злоумышленники уже были ранее судимы за различные тяжкие преступления, в том числе и разбойные нападения. Впрочем, отбыв наказание, они и дальше продолжали нарушать закон и обогащаться за чужой счет.

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В частности, 17-го декабря в Черновцах преступники похитили и незаконно лишили свободы 37-летнего частного перевозчика. Правоохранители выяснили: нападающие били потерпевшего металлической дубинкой, пока тот не потерял сознание, а затем вывезли за пределы города и удерживали в одном из частных домов.

Там они продолжили избивать мужчину, заставляя платить им по 200 долларов США с каждого рейса. Затем члены преступной группы незаконно завладели микроавтобусом Volkswagen-LT35 и автомобилем Mercedes Benz W211, принадлежащих потерпевшему и уехали в неизвестном направлении. Одно из транспортных средств преступники тут же продали, а средства поделили между собой.

Чтобы прекратить их противоправную деятельность, полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и уже в течение суток совместно с бойцами спецподразделения КОРД задержали всех участников преступной группы. Также правоохранители обнаружили и изъяли у задержанных нелегальное оружие и боеприпасы.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрений в совершении преступлений, предусмотренных статьями 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 189 (вымогательство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Как сообщалось 19 декабря, в Мариуполе задержали международную банду рэкетиров.