Нидерланды могут подать на РФ в суд из-за боинга МН17: "Это займет годы"

Все попытки достучаться до России по дипломатическим каналам провалились.

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Нидерланды думают о возможности иска против России в международном суде. Об этом пишет The New York Times.

Голландцы начали рассматривать такой вариант после того, как “Кремль зашел в тупик в вопросе ответственности за сбитый гражданский авиалайнер над Украиной в 2014 году“, уточняет издание.

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Газета ссылается на письмо министра иностранных дел Нидерландов Стафа Блока парламенту страны. В нем он отмечает, что Россия отказалась от любых переговоров о возможном урегулировании ситуации или компенсаций жертвам атаки на боинг Malaysia Airlines.

Поэтому правительство рассматривает “возможные последующие шаги“, включая “передачу вопроса в международный суд или организацию“.

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Нидерланды и Австралия, граждане которых составляли наибольшое количество жертв (всего, напомним, погибли 298 человек), несколько раз обращались к России по дипломатическим каналам.

“РФ просили принять участие в официальных встречах по этому вопросу с целью установления истины и достижения справедливости и ответственности перед жертвами и их ближайшими родственники“, - написал Блок.

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Тем не менее, дипломатические усилия не привели к результатам - Россия отрицает какую-либо причастность к нападению.

Западные союзники обвинили Кремль в попытке сорвать расследование с помощью кибератак и кампании дезинформации, пишет издание. “Хотя голландские власти еще не определились с точным планом действий, письмо ясно свидетельствует об их разочаровании в России“, - отмечается в статье.

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При этом издание признает, что поиск ответственности в Международном уголовном суде может занять годы, если не десятилетия.

Обвинители говорят, что, кроме непосредственной принадлежности ракеты, сбившей МН17, России, они определили около 100 человек, причастных к авиакатастрофе.

Их могли бы судить и в голландском суде, но остается открытым вопрос их экстрадиции в Нидерланды.

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Ранее Верховная Рада приняла закон, которым продлила соглашение с Нидерландами о расследовании последствий авиакатастрофы боинга на Донбассе.