Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нидерланды могут подать на РФ в суд из-за боинга МН17: "Это займет годы"

Комментариев: 2
Все попытки достучаться до России по дипломатическим каналам провалились.
Россия отказывается от любых переговоров о компенсации потерь родственникам погибших
Россия отказывается от любых переговоров о компенсации потерь родственникам погибших
EPA/UPG

Читай также: МН17: родственники жертв подали против России иск в ЕСПЧ

Нидерланды думают о возможности иска против России в международном суде. Об этом пишет The New York Times.

Голландцы начали рассматривать такой вариант после того, как “Кремль зашел в тупик в вопросе ответственности за сбитый гражданский авиалайнер над Украиной в 2014 году“, уточняет издание.

Читай также: Родственники 55 жертв рейса МН17 подали иск против РФ

Газета ссылается на письмо министра иностранных дел Нидерландов Стафа Блока парламенту страны. В нем он отмечает, что Россия отказалась от любых переговоров о возможном урегулировании ситуации или компенсаций жертвам атаки на боинг Malaysia Airlines.

Поэтому правительство рассматривает “возможные последующие шаги“, включая “передачу вопроса в международный суд или организацию“.

Читай также: Международная следствие отреагировало на данные Минобороны РФ по MH17

Нидерланды и Австралия, граждане которых составляли наибольшое количество жертв (всего, напомним, погибли 298 человек), несколько раз обращались к России по дипломатическим каналам.

“РФ просили принять участие в официальных встречах по этому вопросу с целью установления истины и достижения справедливости и ответственности перед жертвами и их ближайшими родственники“, - написал Блок.

Читай также: MH17: Минобороны РФ показало новые “доказательства“, Турчинов уже отреагировал

Тем не менее, дипломатические усилия не привели к результатам - Россия отрицает какую-либо причастность к нападению. 

Западные союзники обвинили Кремль в попытке сорвать расследование с помощью кибератак и кампании дезинформации, пишет издание. “Хотя голландские власти еще не определились с точным планом действий, письмо ясно свидетельствует об их разочаровании в России“, - отмечается в статье.

Читай также: Четыре года трагедии рейса MH17: что известно о роли России

При этом издание признает, что поиск ответственности в Международном уголовном суде может занять годы, если не десятилетия.

Обвинители говорят, что, кроме непосредственной принадлежности ракеты, сбившей МН17, России, они определили около 100 человек, причастных к авиакатастрофе.

Их могли бы судить и в голландском суде, но остается открытым вопрос их экстрадиции в Нидерланды.

Читай также: Трагедия рейса MH17 “открыла глаза“ премьеру Нидерландов

Ранее Верховная Рада приняла закон, которым продлила соглашение с Нидерландами о расследовании последствий авиакатастрофы боинга на Донбассе.

 

Поделись:
Теги: рф, Нидерланды, суд, авиакатастрофа, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
DARTOV    20.12.2018, 16:10
Оценка:  -2
DARTOV
Если б могли? Подали бы, а то как дошло до вины, то до сих пор не могут найти виновных. Это только наши СМИ на Путлера и Рашу несут, а на Западе этот вопрос уже даже засекретили. А если бы там действительно было 100 пудово Путин? То давно бы уже и порвали бы Путина. Ну а пока 9 исковых на Украину.
doc1    20.12.2018, 16:01
Оценка:  +2
doc1
Кацапы встряли по самые помидоры! Суды может и на долго, настолько долго что раньше и казламордии не станет!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь