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Юлию Тимошенко поддерживает более четверти избирателей - опрос Рейтинга

Комментариев: 6
Юлию Тимошенко поддерживает более четверти избирателей - опрос Рейтинга
Photo by Alexander Prokopenko

Юлия Тимошенко остается безоговорочным лидером президентской гонки. Она уверенно побеждает почти во всех регионах, в ряде областей ее поддерживают более четверти избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Социологической группы “Рейтинг“.

Так, например, на Черниговщине отдать свой голос за лидера “Батькивщины“ готовы 26,8% граждан, которые уже определились и придут на участки. В Киевской области – 26,4%, в Полтавской – 25,3%, в Кировоградской – 24,1%, в Винницкой – 23,8%.

В отдельных регионах Юлия Тимошенко опережает нынешнего президента втрое (Черниговская область). Петр Порошенко, в свою очередь, в большинстве областей уже уступает второе место другим кандидатам. Например, на Луганщине он шестой – (6,1%), на Николаевщине и Харьковщине пятый – (6,4%) и (9%), в Запорожской области четвертый – (8,4%).

В то же время нынешний президент остается лидером антирейтинга по всей стране. Так, в Одесской области за действующего главу государства при каких условиях не проголосует 75%, на Черниговщине – 66%.

За последний год существенно – в некоторых областях втрое уменьшилось число убежденных в победе Петра Порошенко. В те же три раза возросло количество избирателей, которые считают, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко.

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенного методом личного интервью, приняли участие 1600 респондентов в каждой области Украины. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

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Комментариев (6)
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Goga19041984    20.12.2018, 16:33
Оценка:  0
Goga19041984
главное что бы Педро не выиграл.
Georg55    20.12.2018, 16:30
Оценка:  0
Georg55
Кто вообще за эту подстилку голосовать собирается... Начинала вместе с Лазаренко в Днепре .. Этим всё сказано...
Goga19041984    20.12.2018, 16:30
Оценка:  0
Goga19041984
Тимошенко это протеже Педро,а в СМИ создали картинку типа противоборство у них происходит, хотя если будет во втором туре Педро и Тимоха то тогда буду за Тимоху голосовать, только бы не Педруччо.
sv_sim    20.12.2018, 16:26
Оценка:  +1
sv_sim
Вечный кандидат в президенты.
chytan    20.12.2018, 16:20
Оценка:  0
chytan
Тимоху поддерживает более четверти избирателей Росийской Федерации !!! Походу статейка на правах рекламы !!!
Ruspidor    20.12.2018, 16:19
Оценка:  +3
Ruspidor
ТыМашонка - кровавая мразь!
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