Порошенко рассказал, сколько танков и ракет Россия скопила вокруг Украины

Президент расценивает наращивание вооруженной техники у границ как подготовку к вторжению.

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С конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до Крыма и побережья Азовского и Черного морей и Приднестровья. Об этом с конкретными цифрами рассказал президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

“Растет число российских войск, танков, бронированных машин, систем залпового огня, появились оперативно-тактические ракетные комплексы “, - отметил он.

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В целом наземные группировки войск РФ вдоль госграницы, на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма составляют сейчас более 28 батальонных тактических групп, рассказал Порошенко.

Там расположены более 1120 танков, более 2600 боевых бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня и шесть оперативно-тактических ракетных комплексов, отметил президент.

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“По данным космической разведки размещения, российские танки находятся на расстоянии 18 км от украинской границы“, - добавил Порошенко.

“И мы видим, что на одном из направлений численность танков с середины сентября выросла с 92 до 250 машин, с боекомплектом, экипажами“, - подчеркнул он, отметив отсутствие запланированных учений.

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“Зачем их сюда перебросили? Из центра России, из Башкортостана? Вразумительного ответа мы не получили“, - говорит глава государства.

“Мы сейчас расцениваем такие действия РФ - целенаправленное наращивание вооруженных сил на нашей украинской границе - как предпосылку к полномасштабному вторжению“, - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина просит ОБСЕ и НАТО сопровождать наши военные корабли при следующем проходе через Керченский пролив.