Порошенко рассказал, сколько танков и ракет Россия скопила вокруг Украины
Читай также: Россия отправила на Донбасс 84-й гумконвой
С конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до Крыма и побережья Азовского и Черного морей и Приднестровья. Об этом с конкретными цифрами рассказал президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.
“Растет число российских войск, танков, бронированных машин, систем залпового огня, появились оперативно-тактические ракетные комплексы “, - отметил он.
Читай также: Сепаратисты на Донбассе снизили огневую активность
В целом наземные группировки войск РФ вдоль госграницы, на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма составляют сейчас более 28 батальонных тактических групп, рассказал Порошенко.
Там расположены более 1120 танков, более 2600 боевых бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня и шесть оперативно-тактических ракетных комплексов, отметил президент.
Читай также: Путин подсчитал, как вырос рейтинг Порошенко с 25 ноября
“По данным космической разведки размещения, российские танки находятся на расстоянии 18 км от украинской границы“, - добавил Порошенко.
“И мы видим, что на одном из направлений численность танков с середины сентября выросла с 92 до 250 машин, с боекомплектом, экипажами“, - подчеркнул он, отметив отсутствие запланированных учений.
Читай также: В РФ заявили о намерении и дальше “помогать Донбассу“
“Зачем их сюда перебросили? Из центра России, из Башкортостана? Вразумительного ответа мы не получили“, - говорит глава государства.
“Мы сейчас расцениваем такие действия РФ - целенаправленное наращивание вооруженных сил на нашей украинской границе - как предпосылку к полномасштабному вторжению“, - подчеркнул Порошенко.
Читай также: Сенаторы США попросят Трампа провести операцию в Черном море - посольство
Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина просит ОБСЕ и НАТО сопровождать наши военные корабли при следующем проходе через Керченский пролив.
Или она вынуждена обороняться на своей территории от российских оккупантов?