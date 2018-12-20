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Порошенко рассказал, сколько танков и ракет Россия скопила вокруг Украины

Комментариев: 11
Президент расценивает наращивание вооруженной техники у границ как подготовку к вторжению.
Порошенко считает, что РФ готовится к вооруженному вторжению
Порошенко считает, что РФ готовится к вооруженному вторжению
president.gov.ua

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С конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до Крыма и побережья Азовского и Черного морей и Приднестровья. Об этом с конкретными цифрами рассказал президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

“Растет число российских войск, танков, бронированных машин, систем залпового огня, появились оперативно-тактические ракетные комплексы “, - отметил он.

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В целом наземные группировки войск РФ вдоль госграницы, на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма составляют сейчас более 28 батальонных тактических групп, рассказал Порошенко.

Там расположены более 1120 танков, более 2600 боевых бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня и шесть оперативно-тактических ракетных комплексов, отметил президент.

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“По данным космической разведки размещения, российские танки находятся на расстоянии 18 км от украинской границы“, - добавил Порошенко. 

“И мы видим, что на одном из направлений численность танков с середины сентября выросла с 92 до 250 машин, с боекомплектом, экипажами“, - подчеркнул он, отметив отсутствие запланированных учений.

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“Зачем их сюда перебросили? Из центра России, из Башкортостана? Вразумительного ответа мы не получили“, - говорит глава государства.

“Мы сейчас расцениваем такие действия РФ - целенаправленное наращивание вооруженных сил на нашей украинской границе - как предпосылку к полномасштабному вторжению“, - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина просит ОБСЕ и НАТО сопровождать наши военные корабли при следующем проходе через Керченский пролив.

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Теги: Порошенко, рф, военные, танки, граница, Украина
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Комментариев (13)
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fkrfyfan    20.12.2018, 17:52
Оценка:  -8
fkrfyfan
А сколько танков и военных порося согнал к линии разграничения он сообщить не хочет?
WTF2wtf    20.12.2018, 18:17
Оценка:  0
WTF2wtf
Украина нападает на Россию???
Или она вынуждена обороняться на своей территории от российских оккупантов?
мармизасвiдомого    20.12.2018, 17:50
Оценка:  -6
мармизасвiдомого
петя кончай бухать.
МаксимУм    20.12.2018, 17:05
Оценка:  -5
МаксимУм
Если такая угроза, то почему оно не подняло зарплаты военным с 1 октября, как обещалось? теперь десятки тысяч уволились и огромное количество увольняется сей час...
Woodbrother    20.12.2018, 17:14
Оценка:  -1
Woodbrother
Никто не увольняется, не гоните пурги на своей россии.
МаксимУм    20.12.2018, 17:18
Оценка:  -4
МаксимУм
Я в военкомате служу и ты не поверишь сколько каждый день приходит уволенных на учёт становиться... До 26 декабря пока запретили увольнять, а с января опять начнётся... Я кстати тоже в январе буду увольняться...
МаксимУм    20.12.2018, 17:20
Оценка:  -5
МаксимУм
Кстати, на контракт в армию не желаешь? Родину защищать не с дивана надо!
МаксимУм    20.12.2018, 17:26
Оценка:  -5
МаксимУм
И ещё один стимул служить - отменили выплату за скрутним становищем (в декабре её всегда платили даже в 2014 году)... А при такой нищенской зарплате все расчитывали хоть на эти деньги... Но как всегда в генитальном штабе её получат, а остальным болт...
Лаптев    20.12.2018, 17:47
Оценка:  +3
Лаптев
МаксимУм - в прошлый раз вы служили в ПВО. Неужели есть ПВО-военкоматы ?
МаксимУм    20.12.2018, 18:07
Оценка:  -3
МаксимУм
иди лаптем щи хлебай на росии
ГалутинаНеТупая_    20.12.2018, 16:55
Оценка:  -4
ГалутинаНеТупая_
опять у петушка белочка.
Woodbrother    20.12.2018, 17:13
Оценка:  +1
Woodbrother
Не пейте столько, а то не дотяните до грядущего распада россии
мармизасвiдомого    20.12.2018, 17:52
Оценка:  -5
мармизасвiдомого
Woodbrother вытри губы от шоколада
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