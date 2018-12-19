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В Днепре хулиганы избили охранника супермаркета

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Двое нетрезвых мужчин, вооруженных газовым баллончиком, избили охранника супермаркета.
В Днепре хулиганы избили охранника супермаркета
© dp.informator.ua
Фото 1/5
  • Пьяных мужчин задержали
  • Пьяных мужчин задержали
  • Пьяных мужчин задержали
  • Пьяных мужчин задержали
  • Пьяных мужчин задержали
В Днепре хулиганы избили охранника супермаркета
Пьяных мужчин задержали
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В городе Днепр на Сичеславской Набережной в среду, 19 декабря, в супермаркете двое мужчин устроили дебош.

Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что двое мужчин с подозрением на алкогольное опьянение стали участниками конфликта с посетителем. Охранник магазина попросил мужчин удалиться.

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Спустя некоторое время неизвестные вернулись в магазин и продолжили нагнетать обстановку. Их вывели из помещения снова. Вскоре хулиганы ворвались в супермаркет и распылили в помещении газовый баллончик.

Также мужчины набросились на охранника, разбили губу и несколько раз ударили его по голове. Хулиганов задержали патрульные и сотрудники ГСО (Государственная служба охраны). Мужчин доставили в Днепровское отделение полиции.

Как сообщалось 17 декабря. закарпатец разгромил кафе, избив сотрудниц и посетителей

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Теги: Днепр, хулиганство, нападение, охранник
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