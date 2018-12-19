В Днепре хулиганы избили охранника супермаркета

Двое нетрезвых мужчин, вооруженных газовым баллончиком, избили охранника супермаркета.

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В городе Днепр на Сичеславской Набережной в среду, 19 декабря, в супермаркете двое мужчин устроили дебош.

Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что двое мужчин с подозрением на алкогольное опьянение стали участниками конфликта с посетителем. Охранник магазина попросил мужчин удалиться.

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Спустя некоторое время неизвестные вернулись в магазин и продолжили нагнетать обстановку. Их вывели из помещения снова. Вскоре хулиганы ворвались в супермаркет и распылили в помещении газовый баллончик.

Также мужчины набросились на охранника, разбили губу и несколько раз ударили его по голове. Хулиганов задержали патрульные и сотрудники ГСО (Государственная служба охраны). Мужчин доставили в Днепровское отделение полиции.

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