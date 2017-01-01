Адвокат Дронова: Скорость Зайцевой не позволяла избежать аварии

Защитник второго фигуранта по делу о резонансном ДТП в Харькове озвучил скорость, с которой ехала обвиняемая.

Зайцева двигалась со скоростью 106 км в час newsroom.kh.ua

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Скорость машины обвиняемой в ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой была около 106 км/ч. Об этом заявил во время заседания суда адвокат второго фигуранта дела Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает NewsRoom.

Дронов, напомним, вел автомобиль Volkswagen Touareg, который и столкнулся с Lexus Зайцевой. “Lexus двигался со скорость 106 километров в час. Если бы он ехал медленнее, была бы возможность избежать аварии“, - считает Перепелица.

Меньшая скорость могла бы позволить избежать аварии, считает адвокат Дронова newsroom.kh.ua

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“Эти данные доказывают, что факты, лежащие в основе расследования, некорректны. Поэтому мы выясняем обстоятельства, которые должны были установить ранее“, - отметил адвокат.

Харьковский эксперт Юлия Носатенко также объяснила, что ранее не удавалось установить скорость автомобиля Lexus, потому что кадры с его кузовом были слишком размыты.

Ранее скорость авто Зайцевой не получалось установить newsroom.kh.ua

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Суд также получил сегодня материалы комплексной автотехнической экспертизы. Адвокаты обвиняемых попросили дать им время на ознакомление с результатами.

По словам прокурора Валерий Бухан заявил, сторона обвинения завершила исследование всех доказательств и готова к завершению судебного процесса.

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Судья Киевского райсуда Харькова Виктор Попрас назначил следующее заседание суда на 8 января.

Напомним, ранее суд продлил пребывание Дронова и Зайцевой под стражей до 16 февраля.